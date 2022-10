Bitte die Ruhe bewahren beim 1. FC Kaiserslautern

Die 0:3-Heimpleite gegen Jahn Regensburg war der erste große Rückschlag für den 1. FC Kaiserslautern in der aktuellen Zweitligasaison. Kein Grund zur Panik, grundsätzlich sind die Roten Teufel auf Kurs, findet SWR Sportredakteur Johann Schicklinski.

Schaute man sich seit Sonntagnachmittag in den sozialen Netzwerken oder in den Fanforen um, so konnte man zumindest teilweise den Eindruck gewinnen, der 1. FC Kaiserslautern stünde kurz vor dem Abstieg. Einige Anhänger verfielen in den Panikmodus, denn beim 0:3 gegen Regensburg waren die Pfälzer zum ersten Mal in dieser Saison deutlich unterlegen und hätten auch noch höher verlieren können.

Kein Grund zur Hysterie

Auch für mich war es die schlechteste Saisonleistung des FCK - und dennoch sehe ich keinen Grund, jetzt in Hysterie zu verfallen. Ich finde es eher erstaunlich, dass die Roten Teufel sich bislang so wacker geschlagen haben und nach zwölf Ligaspielen überhaupt erst zwei Niederlagen aufweisen. Als Aufsteiger wohlgemerkt.

Die Qualität ist grundsätzlich vorhanden

Gegen Regensburg erwischten fast ausnahmslos alle FCK-Spieler einen gebrauchten Tag. Von der Kampfkraft, dem Willen, auch nach Rückständen immer wieder zurückzukommen, und der Resilienz, die die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster bisher auszeichnete, war diesmal nichts zu spüren. Doch grundsätzlich sind diese Qualitäten ja vorhanden. All das hatte das Team an den ersten elf Spieltagen und auch beim unglücklichen DFB-Pokal-Aus gegen den SC Freiburg bereits bewiesen.

Deshalb sollte man jetzt nicht die Grundsatzfrage stellen. Das einzige Saisonziel für den Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern ist und bleibt der Klassenerhalt. Und mit dem kämpferischen und zweikampforietierten Fußball, den Schuster spielen lässt, ist der FCK auf dem richtigen Weg. Jetzt den Coach oder gar einzelne Spieler anzuzählen, ist völlig fehl am Platz.

"Auf dem Boden der Tatsachen angekommen"

Schuster wirkte nach der Heimniederlage gegen Regensburg, als ob ihm dieser Schuss vor den Bug gar nicht mal so ungelegen kam. "Wir sind auf dem Boden der Tatsachen angekommen", sagte er im exklusiven Interview mit SWR Sport.

Ich finde, dass man es genau so sehen muss. Manch einer unter den Fans träumte nach zuletzt - vor dem Jahn-Spiel - sieben Partien ohne Niederlage bereits euphorisiert von mehr, vom Durchmarsch in die Bundesliga. Und vielleicht dachte auch der ein oder andere Spieler nach dem Remis beim HSV in der Vorwoche, es geht auch mal mit einem Schritt weniger. Die Quittung gab's dann gegen Regensburg.

Der FCK ist auf einem guten Weg

Jetzt sollten die Sinne wieder geschärft sein. Es geht um nichts anders als den Klassenerhalt. Möglichst nach einer abstiegssorgenfreien Saison. Und da ist der 1. FC Kaiserslautern als aktuell Neunter mit sechs Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz 16 weiterhin auf einem guten Weg.