Markus Babbel: Der FCK hat die Pfalz wieder wachgeküsst

Als TV-Experte hat Markus Babbel bereits einige Spiele des 1. FC Kaiserslautern in dieser Saison gesehen. Die Euphorie, die nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga entstanden ist, beeindruckt den viermaligen Deutschen Meister.

"Was jetzt wieder entsteht, da geht einem einfach das Herz auf", sagt Markus Babbel voller Euphorie über den 1. FC Kaiserslautern. Der ehemalige Nationalspieler hat in seiner Rolle als TV-Experte in dieser Saison mehrere Spiele der Roten Teufel hautnah miterlebt. Vor allem die Unterstützung, die der FCK von seinen Fans erhält, findet Babbel eindrucksvoll: "Ich erinnere mich an das Spiel in Hannover, da waren, glaube ich, 10.000 FCK-Fans mitgereist. Bei jedem Auswärtsspiel sind mindestens 5.000 Fans dabei, wenn nicht sogar 7.000 bis 8.000. Das ist sagenhaft."

Während seiner Zeit als Spieler kennt der Europameister von 1996 den FCK nur als Gegner. Vor allem Ende der 1990er-Jahre, als Babbel Spieler des FC Bayern München war, waren die Spiele gegen die Roten Teufel auf Augenhöhe und allerhöchstem Bundesliganiveau. "Der 1. FC Kaiserslautern ist ein Verein, der mir aufgrund dieser Duelle auch ans Herz gewachsen ist", sagt Babbel heute.

Babbel: "Das ist eine Mannschaft, die Gas gibt und den FCK wieder verkörpert"

Für die Mannschaft dieser Spielzeit findet der 50-Jährige nur lobende Worte. Es sei ein Team, das Gas gebe und den FCK wieder verkörpere. "Sie haben es geschafft, die Pfalz wieder wachzuküssen", meint Babbel und ergänzt: "Es war ja doch auch mal eine lange Zeit an Tristesse und Verbitterung dort."

Babbel: "Das ist mein Betzenberg"

Babbel lebt heute in Südhessen, nahe der Pfalz. Im Interview mit SWR Sport erzählt er, dass auch aus seinem eigenen Umfeld wieder mehr Menschen zum Betzenberg fahren und den FCK mit großer Begeisterung verfolgen. Gemerkt hat er das auch am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den HSV.

"Obwohl ich Co-Kommentator war und Kopfhörer auf hatte, konnte ich manchmal gar nicht hören, was mein Nebenmann mir sagte, weil es so laut war", erzählt Babbel. Bei solchen Spielen gehe ihm das Herz auf: "Das ist mein Betzenberg, das ist mein Kaiserslautern, gegen die ich immer harte Spiele hatte, aber schön, dass sie wieder da sind."