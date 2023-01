Winter-Neuzugang für den FCK: Nicolai Rapp kommt vom SV Werder Bremen

Verstärkung für den 1. FC Kaiserslautern: Defensivallrounder Nicolai Rapp vom SV Werder Bremen wird bis zum Saisonende auf Leihbasis zu den Roten Teufeln wechseln.

Es stehen nur noch die letzten Formalitäten aus, bestätigte der SVW auf seiner Homepage.

Clemens Fritz: "Wir wollen Rapp mehr Spielzeit ermöglichen"

"Rappo ist auf uns zugekommen, weil er mehr Spielzeit haben möchte, als er sie zuletzt bei uns bekommen hat. Mit der Leihe nach Kaiserslautern wollen wir ihm dies ermöglichen, sehen bei ihm aber auch weiterhin das Potential in der Bundesliga auf mehr Einsätze zu kommen", erklärte Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball bei Werder Bremen.

Erste Schritte in Hoffenheim

Rapp kam in den bisherigen 15 Saisonspielen in sieben Partien auf insgesamt 66 Minuten Einsatzzeit. In der Aufstiegssaison der Bremer wurde der Mittelfeldspieler in 28 Spielen eingesetzt, in denen ihm zwei Treffer gelangen. Ausgebildet wurde der gebürtige Heidelberger unter anderem bei der TSG Hoffenheim.