Seit gerade mal drei Wochen kümmert sich Dr. Andreas Kleinschmidt als Sachwalter um die Interessen der FCK-Gläubiger. Der Frankfurter Jurist äußert sich gegenüber SWR Sport optimistisch, dass noch im Juli eine Lösung für die Insolvenz in Eigenverwaltung gefunden wird. Das öffentliche "Weg-Getöse" um einzelne Investoren sei nicht hilfreich, aber auch nicht entscheidend.

Angebot muss von den Gläubigern akzeptiert werden

Wir erreichen Andreas Kleinschmidt schon früh morgens in seiner Frankfurter Kanzlei. Seine Eindrücke der 3. Sitzung mit dem Gläubigerausschuss am Donnerstag Nachmittag sind noch frisch. "Wir haben hart gearbeitet und liegen voll im Plan", sagt Kleinschmidt, der wie ein Mediator klingt. Der Sachwalter ist der Verbindungsmann zwischen den Interessen der Gläubiger und des 1. FC Kaiserslautern. Der Gläubigerausschuss habe sich einen klaren strukturierten Prozess auferlegt, der auch gesetzlich so vorgegeben sei.

"Es muss gewährleistet sein, dass das beste Angebot zum Tragen kommt und von den Gläubigern akzeptiert wird." Dafür wurde ein zusätzlicher Berater engagiert, der die Angebote analysiere und "vergleichbar macht". Das beste Angebot, das Zukunftschancen für den Verein und für den Profifußball biete sei in der Regel auch das beste Angebot für die Gläubiger. "Das gehen wir ganz sachlich und ganz stringent an", so Kleinschmidt.

Druck und Gegendruck - Entscheidung noch im Juli

Der Gläubigerausschuss werde die Investoren auch einladen, um sich selbst von deren Konzept ein Bild machen zu können. "Danach wird entschieden und wenn entschieden ist, wird umgesetzt." Noch im Juli, davon geht Kleinschmidt aus. Mit dieser Dynamik nimmt der Gläubigerausschuss auch den Druck aus der Frist, die Anbieter Horst Peter Petersen aus Dubai auf den 31. Juli terminierte. Oder verspürt der Ausschuss selbst Druck, weil das Angebot aus Dubai doch unschlagbar gut ist und nicht nochmal verlängert wird?

Davon unbeeindruckt agiert Kleinschmidt. Es werde auf "mehreren Ebenen" gearbeitet. Zum einen muss mit den Gläubigern eine Verständigung gefunden werden auf welchen Teil ihrer Forderungen sie in einem Insolvenzplan verzichten. Das muss in Einklang gebracht werden mit den Interessen von Investoren, dann muss noch operativ das Geschäft geführt werden, die neue Saison vorbereitet und der Kader zusammengestellt werden. Unruhe und die Unsicherheit um die finanzielle Zukunft des Drittligisten FCK sind keine guten Anreize für Spieler und deren Berater.

Alle Beteiligten müssen sich hinter der Lösung mittragen können

Kleinschmidt spürt die Ungeduld rund um den Betzenberg, sagt aber auch: "Um eine solch weitreichende Entscheidung zu treffen, muss man sich ein paar Tage Zeit nehmen." Es gehe um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft und die Existenz des Vereins. Wenn es mehrere alternative Angeboten gäbe müsse man sich für einen und damit automatisch gegen einen anderen entscheiden. Man müsse dann gute Gründe und gute Argumente haben, warum man sich dafür oder dagegen entschieden habe. Am Ende müsse eine Lösung stehen, "hinter der sich zumindest der Großteil der Beteiligten, von den Fans bis zu den Gremien, bis hin zu allen beteiligten Sponsoren auch irgendwo wiederfinden und sich dahinter versammeln, damit es nach vorne geht".

Nicht nur ein Pflaster auf die Wunde kleben

Einen Geldregen, der noch in diesem Sommer für eine blühende Landschaft rund um den Betzenberg sorgt, wird es nicht geben. "Natürlich wird man keinen Investor finden, der das Geld auf den Tisch legt, das man für die kommenden 20 Jahre braucht", sagt Kleinschmidt. Klar sei aber, dass jedes Angebot genau darauf untersucht werde, ob es nur "schnell ein Pflaster auf die Wunde kleben" beinhaltet und der FCK in einem halben Jahr in derselben Situation wie jetzt stecke oder ob es eben eine Perspektive für die Zukunft bietet.