Zuletzt zwei Pleiten in Serie haben den Höhenflug des 1. FC Kaiserslautern vorerst gestoppt. Abwehrspieler Kevin Kraus blickt dennoch optimistisch auf die restliche Saison.

Die Euphorie beim und rund um den 1. FC Kaiserslautern war riesig - bis vor zwei Wochen. Die beiden Niederlagen beim FC St. Pauli (0:1) und beim SC Paderborn (0:1) haben den Höhenflug der Pfälzer zwar vorerst gebremst, aber festzuhalten bleibt: Der FCK steht in der 2. Liga stark da. Nach 21 Spieltagen liegen die als Aufsteiger in die Saison gegangenen Roten Teufel immer noch auf Rang fünf.

Kevin Kraus: "Nicht nicht immer alles am Ergebnis festmachen"

Deshalb macht sich auch Kevin Kraus keine allzu großen Sorgen, dass die beiden Pleiten in einen echten Negativtrend münden könnten. "Ich glaube, dass man nicht immer alles am Ergebnis festmachen sollte", sagte der Abwehrspieler im exklusiven Interview mit SWR Sport. "Auf St. Pauli haben wir schlecht gespielt. In Paderborn haben wir es dann viel besser gemacht. Dort hat nur das Ergebnis nicht gestimmt."

"Turnaround wird enorm wichtig für uns sein"

Das Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 13 Uhr) hat für den FCK eine hohe Bedeutung, so Kraus: "Der Turnaround wird enorm wichtig für uns sein. In Paderborn haben wir wieder gekämpft, ordentliche Ballpassagen gehabt und gut verteidigt. Leider hat es dann am Ende des Tages nicht gereicht, um zu punkten. Das wollen wir natürlich jetzt gegen Fürth ändern."

"Wir werden mit Selbstbewusstsein auftreten"

Bis zum 19. Spieltag waren die Roten Teufel auswärts ungeschlagen - nun haben sie gleich zweimal in Serie in der Fremde verloren. Die "breite Brust" sei trotzdem intakt, sagte Kraus: "Wir sind sehr stabil. Wir werden mit Selbstbewusstsein auftreten, trotz der zuletzt zwei Niederlagen. Wir wissen, was wir können."

Für den Innenverteidiger waren die Pleiten kein Beinbruch. Wichtig ist für Kraus, dass er und seine Mannschaft eine Reaktion zeigen. "Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, was wir können und dass wir mit Rückschlägen umgehen können. Das müssen wir jetzt wieder tun."

"40 Punkte sind und bleiben unser Saisonziel"

Schließlich ist der FCK immer noch auf dem besten Weg, frühzeitig den Klassenerhalt klarzumachen. "Die 40 Punkte sind und bleiben unser Saisonziel. Alles, was darüber hinausgeht, ist Bonus", sagte Kraus. "Wir wollen die 40 Punkte jetzt so schnell wie möglich erreichen, um auch ein bisschen Druck rauszubekommen, damit wir eine sorgenfreie Rest-Saison spielen können."

Gegen Fürth hat der 1. FC Kaiserslautern die letzten sieben Heimspiele allesamt gewonnen. "Ich hoffe, das ist ein gutes Omen", meinte Kraus dazu. Gleichzeitig warnte er aber auch: "Das wird ein sehr schwieriges Spiel. Fürth ist eine Mannschaft, die sich nach Startschwierigkeiten gefunden hat und sehr guten Fußball spielt." Die Devise, so Kraus, sei deshalb klar: "Für uns heißt es, alles rauszuhauen."