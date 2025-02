FCK-Keeper Julian Krahl: "Wenn wir so weiterspielen, werden wir nicht erfolgreich sein"

Der 1. FC Kaiserslautern ist mit vier Siegen nacheinander das Team der Stunde in der 2. Liga. Beim Auswärtssieg bei Hertha BSC war Julian Krahl einmal mehr in guter Form. Mit etwas Abstand zur Partie sprach der Torhüter mit SWR Sport über den Höhenflug der Roten Teufel.

SWR Sport: Der 1. FC Kaiserslautern steht unter den ersten Drei der 2. Liga. Merkt man im Umfeld des Vereins und der Stadt schon so ein bisschen, dass etwas Großes möglich sein könnte?

Julian Krahl: Wir spüren die Euphorie unter den Fans, aber für uns heißt es: Wir genießen den Moment. Es macht aktuell einfach einen Riesenspaß, wir wollen den Flow beibehalten. In ein paar Monaten werden wir dann sehen, wo wir stehen.

Ab wann fängt man denn damit an, sich mit einem möglichen Aufstieg zu beschäftigen?

Wir werden es erkennen, wenn es soweit ist. Bis dahin fließt aber noch viel Wasser den Fluss herunter.

Was muss bis dahin in der Mannschaft passieren, damit ein Aufstieg möglich wäre?

Wir müssen weiter hart arbeiten und uns weiterentwickeln. Wenn wir den Fußball, den wir aktuell spielen, weiterspielen, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Deshalb müssen wir uns weiterentwickeln - genauso wie alle anderen Mannschaften auch. Ich denke aber, wir sind auf einem guten Weg und es steht uns nichts im Wege, weiter erfolgreich zu sein.

Viele Siege waren knapp. Sie haben gerade gesagt, dass Ihre Mannschaft sich fußballerisch weiterentwickeln muss. Wie genau?

Ich wollte nicht sagen, dass der Fußball, den wir aktuell spielen, nicht gut ist. Auch wenn er vielleicht nicht immer schön aussieht. Die Liga ist eben so, da wird gekämpft und gefighted. Hertha BSC hat uns beispielsweise vor riesige Aufgaben gestellt - aber wir haben super dagegengehalten. Und genau diese Einstellung brauchst du immer. Dass man einige Sachen nicht gut macht - das wird es in jedem Spiel geben. Und dann muss man diese Dinge beim nächsten Mal besser machen und sich Stück für Stück steigern. Das Ziel ist es, mehr Qualität reinzubringen und das eigene Spiel klarer durchzusetzen. Im Endeffekt geht es aber darum, die Spiele zu gewinnen. Die Art und Weise ist dann vielleicht auch mal zweitrangig.

Sie haben angesprochen, was sich ändern muss. Was lässt die Mannschaft denn daran glauben, dass es mit den Siegen jetzt so weitergeht?

Wenn man im Flow ist, ist alles einfacher. Alle sind einen Tick lockerer drauf und es herrscht eine angenehme Stimmung. Wir müssen einfach so weitermachen - oder sogar noch etwas mehr machen als bisher. Es macht Spaß, erfolgreich zu sein - und das wollen wir weiterhin. Wir müssen alles daran setzen, so weiterzumachen. Jetzt kommt Hannover 96 zu uns, dann geht es gegen den HSV. Das sind alles Topspiele in einer engen 2. Liga, in der jeder jeden schlagen kann.

Jetzt wartet in der 2. Liga Hannover 96. Wie blicken Sie dem Spiel entgegen?

Das ist noch nicht so präsent. Jetzt geht es erst einmal darum, zu regenerieren und den Kopf freizubekommen. Ab Dienstag werden uns die Trainer dann auf den kommenden Gegner vorbereiten.