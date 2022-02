FCK-Trainer Antwerpen: "In Derbys gibt es keine Favoriten"

Es geht um drei Punkte, um ein Fußballspiel. Und dennoch. Es ist das Derby. Waldhof Manheim gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ein hitziges Spiel mit vier roten Karten, wie in der Hinrunde, will der FCK-Coach vermeiden. Aber die drei Punkte, die will Antwerpen.

Im American Football hat ein Unentschieden großen Seltenheitswert. Der "golden touchdown" in der Verlängerung verspricht Spannung. Auch deshalb sagten Jugendliche in USA in einer Umfrage, ein Unentschieden sei so langweilig, wie eine abgestandene Cola. Kann man so sehen, wenn man das letzte Fußballspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim nicht gesehen hat. 0:0. Kein Tor. Nur ein Punkt für beide Mannschaften. Langweilig? Nein. Nachhaltig? Ja. Und wie. FCK-Coach Antwerpen: "Das war die Initialzündung" Kleiner Rückblick: 11. September 2021. Von den sieben Saisonspielen hat der FCK bis dahin nur eines gewonnen (3:0 gegen Türkgücü München), Tabellenplatz 16. Und dann kommt "der Waldhof". Erst fliegt Redondo vom Platz (27.), dann Senger (41.). Acht Feldspieler retten das Unentschieden - der Betzenberg bebt. Von da an ging's bergauf. Über das Spiel der Spiele sagt FCK-Trainer Marco Antwerpen vor der nächsten Partie bei Waldhof Mannheim (Sonntag, 21.02. / 14:00 Uhr): "Das war die Initialzündung, dass man gesehen hat, Zusammenhalt, Wille, Leidenschaft, Kampf, das haben wir auf den Platz gebracht, das haben die Jungs implementiert und nehmen es jetzt bei jedem Spiel mit auf den Platz." Das Derby im SWR Selbstverständlich wird SWR Sport auf all seinen Kanälen über das Derby berichten: Eine ausführliche Zusammenfassung auf unserem Youtube-Kanal

und auf unserem Instagram-Kanal Antwerpen: "Wir müssen uns vernünftig auf dem Platz verhalten" Das sei ein spezielles Spiel gewesen, sagt Antwerpen, "bei dem man normalerweise als Verlierer vom Platz geht." Auch Mannheims damaliger sportlicher Leiter Jochen Kientz und FCK-Mitarbeiter Florian Dick sahen noch rot - vier Platzverweise in einem Spiel, das ist zuviel. Heute sagt Antwerpen selbstkritisch, man habe aus dem Spiel gelernt und müsse sich "auch den Schuh anziehen, dass es von unserer Seite aus drüber war." Und um die Bedeutung dieser Aussage nochmal hervorzuheben, ergänzt Antwerpen: "Wir müssen uns vernünftig auf dem Platz verhalten, Emotionen gehören dazu, aber alles muss im Rahmen bleiben, das Hinspiel war drüber, das wollen wir vermeiden." Antwerpen "In Derbys gibt es keine Favoriten" Einen Favoriten sieht Antwerpen nicht, obwohl der FCK auf einem Aufstiegsplatz steht und seit elf Spielen ungeschlagen ist. "In Derbys gibt es keine Favoriten", meint Antwerpen, der auch keine psychologischen Kniffe braucht, um seine Mannschaft zu motivieren. Die Jungs sind sehr, sehr motiviert. Es geht darum, gut ins Spiel zu kommen und die drei Punkte holen." In Mannheim dürfen 19.000 Zuschauer ins Stadion, der FCK hat 1.900 Karten bekommen. Für Antwerpen ein zusätzlicher Ansporn: "Wir wollen auch eine gute Leistung für die mitgereisten Fans auf den Platz bringen. Es pusht uns, wenn die Stadien wieder voll sind." Nicht oder nur vielleicht dabei sind... Alexander Winkler und Daniel Hanslik sind in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. Ob sie aber bereits in Mannheim wieder im Kader stehen, ließ der FCK-Coach offen: "Bei beiden müssen wir abwarten, wie sie aus der Krankheit kommen und werden morgen noch das Abschlusstraining abwarten." FCK Kapitän Jean Zimmer fehlt noch definitiv, René Klingenburg muss gelbgesperrt pausieren.