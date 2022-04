Trotz Unterzahl: FCK besiegt Saarbrücken in emotionalem Derby

Am 34. Spieltag der 3. Liga hat der 1. FC Kaiserslautern 3:1 (1:0) gegen den 1. FC Saarbrücken gewonnen. Hanslik brachte sein Team zunächst in Führung. Ab der 45. Minute mussten die Lauterer allerdings in Unterzahl spielen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich machten Boyd und Redondo alles klar.

Mit einer beeindruckenden Choreo machten die FCK-Fans schon vor der Partie klar, auf was sich alle Beteiligten beim Saar-Pfalz-Derby einstellen durften: Gänsehaut pur und jede Menge Emotionen vor knapp 47.0000 Zuschauern auf dem Betzenberg- die zweitgrößte Kulisse, die es je bei einem Drittligaspiel gab. Unter ihnen etwa 5.000 mitgereiste FCS-Fans, die wegen Zündeleien zu Beginn der Partie eine kurze Spielunterberechung provozierten.

Dann konnten sich die Mannschaften endlich aufs Sportliche konzentrieren. Schließlich ging es für beide Teams um viel. Nachdem Braunschweig durch den Sieg am Vortag an Lautern vorbeigezogen war, brauchte das Team von Antwerpen mindestens ein Unentschieden, um wieder auf den zweiten und damit direkten Aufstiegsplatz vorzurücken. Saarbrücken wollte mit einem Sieg eine letzte kleine Aufstiegschance wahren und sich für die 0:2-Niederlage im Hinspiel revanchieren.

Boyd verschießt Elfmeter, Hanslik drückt Ball über die Linie

Die erste Chance des Spiels hatten die Lauterer in der sechsten Minute. Hanslik startete durch, blieb aber am gegnerischen Keeper Daniel Batz hängen. Auch Saarbrücken versuchte schnell nach vorne zu spielen, scheiterte aber immer wieder an der besten Defensive der Liga. Es entwickelte sich eine relativ ausgeglichene Partie mit einem leichten Chancenplus für die Lauterer. Die schafften es nach gut einer Viertelstunde dann auch mal bis in den gegnerischen Strafraum, wo Saarbrückens Steven Zellner Terrence Boyd zunächst mit einem starken Tackling stoppte. Der Ball landete bei Marlon Ritter, der vermeintlich von Zellner am Fuß berührt wurde. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter - eine strittige Entscheidung. Terrence Boyd trat an, der Ball kam allerdings zu zentral aufs Tor und Batz parierte. Auch im Nachschuss scheiterte Boyd zunächst, aber Hanslik drückte ihn zum 1:0 über die Linie (17.)

Kevin Kraus bekommt Rote Karte

In der Folge übernahm der FCK das Spiel und ließ hinten ganz wenig zu. Nach vorne setzte das Antwerpen-Team immer wieder Nadelstiche, so dass es für Saarbrücken ganz schwer wurde, einen Zugriff aufs Spiel zu bekommen. In der 45. wurde es dann aber nochmal laut auf dem Betzenberg. Kevin Kraus traf Robin Scheu im Zweikampf in die Magengrube und bekam dafür die Rote Karte. Absicht war Kraus in dieser Situation nicht unbedingt zu unterstellen, aber das hohe Bein rechtfertige die Entscheidung.

Boyd und Redondo treffen nach zwischenzeitlichem Ausgleich

Damit schöpften die Saarbrücken natürlich noch einmal Hoffnung. Voller Überzeugung, das Spiel noch einmal drehen zu können, kam das Koschinat-Team aus der Halbzeitpause. Und nur drei Minuten nach Wiederanpfiff fand der FCS eine Antwort. Der frisch eingewechselte Tobias Jänicke traf zum 1:1. Das Spiel schien eine andere Richtung einzuschlagen. Doch in der 57. Minute schlug der FCK zurück. Matheo Raab schickte Terrence Boyd mit einem langen Abstoß auf die Reise. Der setzte sich gleich gegen zwei Gegenspieler durch und verwandelte eiskalt zum 2:1. Und obwohl die Lauterer schon die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl spielten, gelang den Roten Teufeln noch das 3:1 durch Kenny Redondo (65.)

Eine Viertelstunde vor Schluss äußerten einige Saarbrücker-Fans ihren Frust dann wieder in Zündeleien. Feuerwerkskörper flogen auf das Spielfeld und in Richtung der FCK-Fans. Der Unparteiische unterbrach die Partie daraufhin noch ein zweites Mal für einen kurzen Moment. Dann konnte es allerdings weitergehen, und der FCK bejubelte am Ende einen verdienten 3:1-Erfolg. Mit diesem eroberten sich die Pfälzer den zweiten Saisonplatz zurück und können den Aufstieg weiter aus eigener Kraft schaffen.