Für immer FCK: Jean Zimmer hört auf - und bleibt trotzdem

Kaum jemand hat den typischen Betzenberg-Fußball so verkörpert wie Jean Zimmer. Jetzt hört der frühere Kapitän auf - zumindest in der Profimannschaft. Gedanken von SWR-Sportredakteur Stefan Kersthold.

Es war am 23. Dezember 2013, einen Tag vor Heiligabend. Da durfte sich Jean Zimmer über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk freuen. Nach knapp einer Stunde wurde er von Trainer Kosta Runjaic im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt eingewechselt - und feierte sein Profidebüt im Trikot der Roten Teufel. Dass der gebürtige Pfälzer, der bereits im Alter von 10 Jahren ins Nachwuchsleistungszentrum des FCK gewechselt war, den Sprung bis ganz nach oben schaffen würde, hatte sich bereits früh angedeutet. Ein sehr gutes Zweikampfverhalten verbunden mit einer gesunden Härte sorgten bis 2016 für weitere 60 Einsätze bei den Profis.

Einsätze beim VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf

Damals dachte ich, Jean Zimmer ist einer, der sein Leben lang beim FCK bleibt. Da aber die Zeiten von FCK-Legende Fritz Walter bekanntlich einige Jahrzehnte zurückliegen, zog es den Außenverteidiger Zimmer 2016 zum VfB Stuttgart. Schade nur, dass der VfB ausgerechnet in der Saison 2015/16 in die 2. Liga abgestiegen war.

Und auch nach dem direkten Wiederaufstieg der Stuttgarter ließ Zimmers Bundesliga-Premiere noch auf sich warten - der VfB verlieh den Außenverteidiger an Fortuna Düsseldorf. Hier aber wurde Jean Zimmer nicht nur Stammspieler, sondern schaffte 2018 auch den Aufstieg in die Bundesliga. Beim 2:1-Heimsieg gegen Borussia Dortmund, wieder kurz vor Weihnachten, erzielte Zimmer dann seinen ersten Bundesligatreffer - der Fernschuss wurde sogar zum "Tor des Monats" gewählt.

Rückkehr zum FCK, Aufstieg und Pokalfinale

Und obwohl der Vertrag in Düsseldorf noch bis 2022 lief, wechselte Jean Zimmer im Januar 2021 zurück auf den Betzenberg. In einer sportlich mehr als angespannten Lage: Der FCK stand in der 3. Liga mit dem Rücken zur Wand und konnte, auch dank Jean Zimmer, den Absturz in die Viertklassigkeit nur ganz knapp verhindern. Als Kapitän führte der Pfälzer die Roten Teufel dann ein Jahr später zurück in die 2. Liga, unvergessen die beiden Relegationsspiele gegen Dynamo Dresden. Das sportliche Highlight aber sollte noch folgen, mit dem Einzug ins DFB-Pokalfinale im letzten Jahr.

Zurück zu den Wurzeln für Jean Zimmer

Jetzt also ist Schluss, zumindest im Profibereich - nach 189 Pflichtspielen, davon 138 in der 2. Liga. So ein klein wenig kann ich diesen Schritt auch nachvollziehen. Zum einen warf Zimmer immer wieder seine chronische Darmerkrankung zurück - zum anderen reagierte auch seine geliebte Westkurve im Fritz-Walter-Stadion in den letzten Monaten nicht immer freundlich auf die Darbietungen des früheren Kapitäns.

Dass Jean Zimmer dem FCK dennoch erhalten bleibt, ist für alle Beteiligten eine positive Nachricht. Zum einen darf sich die U21-Mannschaft nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Regionalliga über einen erfahrenen Teamleader freuen. Zum anderen werden auch die vielen Talente im Nachwuchsleistungszentrum auf dem Fröhnerhof von der Erfahrung des 31-Jährigen profitieren. Alles Gute, Jean Zimmer.