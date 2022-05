Es ist nicht die Zeit, FCK-Trainer Antwerpen infrage zu stellen

Mit dem 0:2 bei Viktoria Köln, der dritten Niederlage in Serie, hat der FCK die letzte Chance auf einen direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga verspielt. Und ausgerechnet vor den beiden Relegationsspielen sorgt ein Gerücht für weitere Unruhe. Was ist los beim FCK? Die Meinung von SWR Sport Redakteur Stefan Kersthold.

Noch ist nichts verloren – sagen viele auf und rund um den Betzenberg. Ich sage: Doch! Und zwar einiges. Da wären zunächst einmal die drei Niederlagen in Serie, mit denen sich die Roten Teufel nach teilweise erschreckender Leistung aus der Punkterunde verbschiedet haben. Insbesondere die Partie zu Hause gegen Borussia Dortmund II und auch die erste Halbzeit bei Viktoria Köln gibt Anlass zu großer Sorge. Kein Zweikampfverhalten, immer einen Schritt zu spät, Fehlpass über Fehlpass. Die Jungs von Trainer Marco Antwerpen bewegten sich, als hätten sie Bleiwesten um die roten Trikots umgelegt. Und die zuvor hochgelobte FCK Abwehr, die 19 Mal kein Gegentor zuließ, wurde in den drei Spielen siebenmal bezwungen. Wo ist das Selbstbewusstsein geblieben? Wobei ich hier nicht nur das der Jungs auf dem Platz meine. Auch das ansonsten stets impulsive Trainerteam vermittelte bei der Pleite in Köln eine gewisse Hilflosigkeit. Marco Antwerpen versuchte zwar einiges, stellte zur zweiten Halbzeit mit neuem Personal die Abwehr um, doch mehr als eine gefühlte Vierfach-Chance, inklusive Lattentreffer von Terrence Boyd, hatten die Roten Teufel nicht zu bieten. Viel zu wenig, um den Abstiegskandidaten Viktoria Köln, der mit dem Sieg den Klassenerhalt schaffte, ernsthaft in Gefahr zu bringen. Kaiserslautern Fußball | 3. Liga FCK-Boss Hengen: "Der Auftritt war indiskutabel" Nach dem 0:2 bei Viktoria Köln muss der 1. FC Kaiserslautern in die Relegation. Der Frust sitzt tief beim FCK - auch bei Sportgeschäftsführer Thomas Hengen. mehr... Gerüchte um Trainer Antwerpen Zurück zu den "Noch ist nichts verloren"-Optimisten". Klar, es gibt jetzt die beiden Relegationsspiele gegen Dynamo Dresden, am 20. und 24. Mai. Und auch klar, hier kann der 1. FC Kaiserslautern den Aufstieg natürlich doch noch realisieren. Der Glaube daran fällt mir, bei allen guten Wünschen für die Lauterer, allerdings sehr schwer. Zumal es ausgerechnet jetzt Gerüchte um Coach Marco Antwerpen gibt. Miroslav Klose soll nach Angaben des Kölner "Express" bereits als Nachfolger gehandelt werden. Bei aller Wertschätzung für den Pfälzer und Weltmeister Miro, diese Diskussion kommt zur absoluten Unzeit und hilft bei der Vorbereitung auf die beiden Relegationsspiele niemandem.