FCK-Keeper Julian Krahl: "Sinnfrei, sich an der Tabelle aufzugeilen"

Der FCK geht als Tabellenzweiter in die letzten zehn Saisonspiele. Vor der Partie gegen die SV Elversberg bleiben Julian Krahl und Marlon Ritter fokussiert - und selbstbewusst.

42 Punkte, Tabellenplatz zwei - der FCK ist mittendrin im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga. Vor dem Spiel gegen Elversberg (Freitag, ab 18:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de ) betonen Julian Krahl und Kapitän Marlon Ritter im SWR-Interview, dass die Platzierung nur eine Momentaufnahme sei.

"Es macht absolut keinen Sinn, auf die Tabelle zu gucken. Wenn wir zwei Spieltage vor Schluss da stehen, können wir nochmal drüber reden. Das habe ich auch schon mal gesagt. Aber bis jetzt ist es irgendwie sinnfrei, sich an der Tabelle aufzugeilen", sagte Krahl, der am Mittwoch wegen Hüftproblemen mit dem Training aussetzen musste. Ob er gegen die SVE zum Einsatz kommen kann, ist noch offen. Winter-Neuzugang Simon Simoni steht als Ersatz bereit.

FCK-Keeper Krahl: Es kann auch schnell nach unten gehen

Eng geht es zu in der oberen Tabellenhälfte der 2. Liga. Zwischen dem Spitzenreiter Hamburger SV und dem Neunten aus Karlsruhe liegen gerade einmal sechs Punkte. Ein Vorsprung oder Rückstand, der theoretisch in zwei Partien aufgeholt bzw. verspielt sein kann - je nach Perspektive. "Wenn wir zwei Spiele verlieren, dann ist die Stimmung hier schlecht und dann stehen wir auch ganz woanders. Es ist brutal eng", stellte Krahl dann auch fest.

Zumal der FCK gewarnt ins Spiel geht. Elversberg hatte am vergangenen Wochen nicht nur Hertha BSC mit einem 4:0 zurück in die Hauptstadt geschickt, sondern auch das Hinspiel gegen die Roten Teufel gewonnen. 1:0 hieß es damals nach 90 Minuten für die Saarländer, die aufgrund ihrer intensiven Spielweise der verdiente Sieger waren. Der FCK war dagegen insbesondere in der zweiten Halbzeit vieles schuldig geblieben.

Entsprechend groß ist in Kaiserslautern der Respekt vor dem Gegner. "Das ist eine Mannschaft, die unglaublich guten Fußball spielen kann", sagte Ritter. "Eine Mannschaft, die 90 Minuten hoch und runter rennen kann." Zudem könne die SVE den Gegner "geisteskrank unter Druck setzen", so der FCK-Kapitän.

Marlon Ritter: FCK steht zurecht oben

Nach dem klaren Sieg gegen Schlusslicht Regensburg und dem Erreichen der 40-Punkte-Marke werden am Betzenberg keine großen neuen Ziele gesetzt, sagte Krahl. Mehr Punkte in der Rückrunde als in der Hinrunde sollen es werden, so der Keeper.

Etwas forscher formuliert Kapitän Ritter die Erwartungen an den Rest der Spielzeit. "Da, wo wir stehen, stehen wir zurecht. Es sind noch zehn Spiele. Und in den Spielen wollen wir am besten 30 Punkte holen", sagte der 30-Jährige. Wohlwissend, dass dies angesichts der Ausgeglichenheit der Liga eher unwahrscheinlich ist.

FCK kann sich weiter steigern

Es ist gleichzeitig aber auch Ausdruck des Selbstvertrauens und des Selbstverständnisses des FCK in dieser Saison. Die Pfälzer sind ein Spitzenteam der Liga und wollen - auch wenn es offen nicht ausgesprochen wird - bis zum Ende im Kampf um die Aufstiegsplätze dabei sein. Luft nach oben gebe es dabei immer, sagte Ritter. Auch zuletzt beim 3:0 gegen Regensburg sei nicht alles ideal gelaufen. Deshalb gelte es nun, "alles in das Spiel gegen Elversberg zu legen".

Mit einem Erfolg würde der FCK sechs Punkte zwischen sich und die Elversberger bringen. Das wäre für Julian Krahl wahrscheinlich immer noch kein Grund, sich an der Tabelle aufzugeilen - aber immerhin der erste Schritt in Marlon Ritters 30-Punkte-Plan.