Traditionsduell HSV - FCK sorgt für Ausnahmezustand bei Stefan Kuntz

Im Spitzenspiel am Freitag wollen der Hamburger SV und der 1. FC Kaiserslautern wichtige Schritte in Richtung Aufstieg machen - für Stefan Kuntz ist es kein normales Duell.

Stefan Kuntz legt sich für seine alte Liebe mächtig ins Zeug. "Die Gästebetten bei mir in der Wohnung sind voll", sagte der Sportvorstand des Hamburger SV vor einem alles andere als alltäglichen Spiel: "Ich muss gucken, wo ich noch Karten herbekomme, wo ich die Leute hinsetze und wen ich wann und in welcher Reihenfolge davor und danach treffen möchte."

Kuntz hat enge Verbindung zum 1. FC Kaiserslautern

Zweiter gegen Dritter, Flutlicht, ausverkauftes Stadion am Freitagabend (18.30 Uhr) - Zutaten, die für viele Fußballfans längst Reiz genug sind. Doch der HSV bekommt es nun auch noch mit Kuntz' Herzensklub 1. FC Kaiserslautern zu tun. Die Verbindungen des Europameisters von 1996 zu den Roten Teufeln sind eng wie eh und je. "Dort bin ich Torschützenkönig, Fußballer des Jahres, Meister, Pokalsieger und auch Nationalspieler geworden", sagte Kuntz: "Dass das sehr prägend war, ist klar. Ich kann nicht sagen, dass es ein Klub wie jeder andere in Deutschland ist."

Kaiserslautern & Hamburg wollen zurück in die Bundesliga

Entsprechend groß ist seine Vorfreude auf viele Begegnungen mit bekannten Gesichtern - und eine bedeutende Partie. Sowohl der sechsmalige deutsche Meister aus der Hansestadt als auch der viermalige Titelträger aus der Pfalz sehnen sich nach Jahren der Unterklassigkeit zurück in die deutsche Eliteliga. Als erste Verfolger von Tabellenführer 1. FC Köln sind beide Klubs bestens im Rennen, sollten aber die Anzahl der Patzer gering halten. Die Konkurrenz ist groß.

Kein Team so stark wie der FCK

HSV-Coach Merlin Polzin sieht in beiden Teams "definitiv zwei Anwärter auf ein ganz großes Ziel in dieser Saison" und erwartet ein "großes Spiel", weil "zwei Vereine aufeinandertreffen, die eine gewisse Power haben, die auch für ein sehr, sehr lautes Stadion sorgen werden". Mit 57.000 Zuschauern ist die Arena ausverkauft, der FCK bringt rund 6500 Anhänger mit. Und große Hoffnungen, schließlich ist kein Team so stark ins noch frische Jahr 2025 gestartet wie Kaiserslautern. Vier Siege und ein Unentschieden katapultierten die Mannschaft von Coach Markus Anfang auf den Relegationsplatz.

Anfang schaut nicht auf die Tabelle

Wie der HSV hat auch der FCK am Freitag die Chance, zumindest vorübergehend bis zum Sonntag die Tabellenführung zu erobern. "Wir gucken da wirklich nicht drauf", sagte Anfang, forderte aber einen "mutigen" Auftritt ein. Ein Sieg wäre für beide Klubs ein großer sportlicher Schritt. Bis zur Rückkehr in frühere Sphären ist es noch weit. "Natürlich sind es zwei Vereine mit toller Historie in der Bundesliga", sagte Anfang: "Aber die Ist-Situation ist nunmal anders."