Jannik Mause verstärkt Offensive beim 1. FC Kaiserslautern

Am Samstag (6.Juli) fährt der 1. FC Kaiserslautern ins Trainingslager nach Südtirol. Mit dabei ist dann auch ein neuer Mann für die FCK-Offensive: Drittliga-Torschützenkönig Jannik Mause.

Kurz bevor es nach Mals in Südtirol geht, hat der FCK noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich in der Offensive verstärkt: Jannik Mause wechselt vom Drittligisten FC Ingolstadt 04 auf den Betzenberg.

Torschützenkönig der 3. Liga

Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen ist happy, über den fünften Neuzugang dieses Sommers: "Wir sind froh, dass wir den Torjäger der abgelaufenen Drittligasaison verpflichten konnten. Jannik hat in den letzten Jahren konstant gezeigt, dass er nicht nur weiß, wo das Tor steht, sondern sich auch kontinuierlich weiterentwickelt", so Hengen. Wichtig für den FCK: Mause ist groß (1,89m) und hat für seine Größe eine gute Dynamik und auch ein gutes Spielverständnis. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar.

Mause selbts freut sich auf den nächsten Schritt seiner Karriere: "Als die Anfrage kam, war für mich sofort klar, dass ich für diesen Verein mit seiner großen Tradition und diesen Fans spielen möchte. Die Fankultur in Kaiserslautern ist überragend, in dieser Form in Deutschland einzigartig", wird Mause in einer FCK-Pressemitteilung zitiert. Jannik Mause freut sich auf die Atmosphäre im Fritz Walter Stadion und hofft, " dass ich mit dem FCK eine erfolgreiche Saison bestreite“.

Mit 25 Jahren schon viele Vereine durchlaufen

Der gebürtige Nordrhein-Westfale durchlief unter anderem die Nachwuchsmannschaften des holländischen Zweitligisten Roda Kerkrade sowie des 1. FC Köln und des 1. FSV Mainz 05. Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte Mause ab 2017 in der zweiten Mannschaft der 05er in Mainz. Nach weiteren Zwischenstationen folgte im Sommer 2023 der Wechsel zum Drittligisten FC Ingolstadt 04, wo sich Mause auf Anhieb durchsetzen und am Ende der Saison 2023/24 mit 18 Treffern die Torjägerkrone in der Dritten Liga sichern konnte.

Ligastart für den FCK in Ulm

Die Deutsche Fußball Liga hat den Spielplan für die kommende Saison in der ersten und zweiten Liga veröffentlicht. Für den 1.FC Kaiserslautern geht es mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger SSV Ulm los. An welchem Tag genau der FCK beim Zweitligaaufsteiger in Ulm antreten muss steht noch nicht fest. Nur, dass es am Wochenende 3./4. August sein wird. Das erste Heimspiel auf dem Betzenberg gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth dann eine Woche später.

Fest steht auch, dass das Fußballjahr 2024 mit einem Topspiel für die Pfälzer endet. Am letzten Spieltag vor der Winterpause, zwei Tage vor Weihnachten ist der Erstligaabsteiger 1. FC Köln im Fritz Walter Stadion zu Gast.