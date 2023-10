Dem FCK winkt die Tabellenführung - zumindest vorübergehend

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Liga nach dem Fehlstart in die Spur gefunden und ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Siegen die Roten Teufel im Spitzenspiel gegen Hannover 96 (Freitag, 18:30 Uhr), könnten sie zumindest temporär an die Tabellenspitze springen.

Die Rechnung ist einfach: Gewinnt der 1. FC Kaiserslautern (derzeit 14 Punkte) sein Heimspiel gegen Hannover 96 (15) und siegt Fortuna Düsseldorf (14) parallel nicht gegen den VfL Osnabrück, dann sind die Roten Teufel Tabellenführer der 2. Liga. Zumindest für eine Nacht. Der Trend spricht für den 1. FC Kaiserslautern Für Trainer Dirk Schuster ist das Klassement zu diesem Zeitpunkt der Saison zwar noch kein komplett aussagekräftiges Kriterium, doch ein Erfolg gegen die Niedersachsen könnte den Trend der letzten Wochen beim FCK verstärken. Nach zwei Pleiten zum Saisonauftakt sind die Pfälzer inklusive des DFB-Pokals seit sieben Spielen ungeschlagen. Sie gehen mit breiter Brust in das Duell mit Hannover 96, das sich zuletzt auch in starker Form präsentierte. Trainer Dirk Schuster: "Da haben wir ein hartes Brett zu bohren" Deshalb mahnt Coach Schuster zur nötigen Demut. "Hannover 96 hat definitiv eine positive Entwicklung genommen. Sie sind eine Mannschaft, die zurecht Ansprüche hat, oben dabei zu sein", sagte der 55-Jährige, für den die Niedersachsen ein starkes Kollektiv mit herausragenden Einzelspielern sind. "Marcel Halstenberg, immerhin ein Nationalspieler, Derrick Köhn auf der linken Seite, Havard Nielsen ist ein Ausnahmespieler, Cedric Teuchert ein Torjäger, Louis Schaub hat Bundesliga gespielt, Phil Neumann auf Rechts - das ist schon richtig Qualität. Was sie abliefern - da haben wir ein hartes Brett zu bohren." Wir müssen uns nicht klein machen" Schuster ist aber auch überzeugt von den Qualitäten seines Teams, das zuletzt in Osnabrück einen Zwei-Tore-Rückstand aufholte, dort stark nach vorne spielte und erneut Resilienz bewies. "Wir haben eine gute Entwicklung genommen auch spielerisch", so der Trainer. "Wir müssen uns nicht klein machen." Auch die Fans werden wieder ein Faktor sein. "Respekt wird seitens Hannover da sein. Vor dem Stadion. Vor der Kulisse", sagte Schuster, für den die mögliche Tabellenführung aktuell keine Rolle spielt."Wenn man rein tabellarisch Teams als Spitzenmannschaft bezeichnet, hat das aktuell kaum Aussagekraft", sagte der Coach: "Aber klar ist auch, dass wir so viele Punkte wie möglich holen wollen." Am besten schon gegen Hannover - und dann mal schauen, wo die Roten Teufel am Freitagabend stehen.