Dritter Test, dritter Sieg. In der Vorbereitung läuft es bislang für den 1. FC Kaiserslautern. Auch gegen den klassenhöheren SV Sandhausen zeigten sich die Pfälzer offensiv und mutig. Am Ende stand ein ungefährdeter 4:0-Sieg für den FCK.

Der FCK gab sich gegen Sandhausen keine Blöße. Lautern präsentierte sich von Beginn an mutig und angriffslustig und hatte durch Zuck bereits die Chance zur Führung, nach einer knappen Viertelstunde. Sandhausen, mit dem frisch an den Hardtwald gewechselten Carlo Sickinger in der Startelf, war defensiv schwer beschäftigt. In der 28. Minute belohnte sich Kaiserslautern für seine Offensivbemühungen, Philipp Hercher traf zum verdienten 1:0 für die Pfälzer. Erst danach wachte der SVS auf, doch die Roten Teufel blieben im Sportpark des FCK-Nachwuchsleistungszentrums auch nach der Pause spielbestimmend. Der Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten durch Elias Huth, der ein Missverständniss in der Sandhäuser Abwehr nutzte, und Marlon Ritter nach knapp einer Stunde, brachte bereits die Vorentscheidung. Zehn Minuten vor Schluss traf Hendrick Zuck mit einem Distanzschuss sehenswert zum 4:0-Endstand. Für die Gäste aus der Kurpfalz war das zweite Testspiel ein Dämpfer in der Vorbereitung.

FCK-Trainer Marco Antwerpen, der im heutigen Test 17 Spieler einsetzte, war dementsprechend zufrieden. "Wir wollten gewisse Dinge auf dem Platz sehen. Das haben wir über die 90 Minuten sehr gut umgesetzt und waren auch sehr konsequent in der Chancenverwertung. Dazu auch griffig und engagiert." Vor allem, dass seine Mannschaft defensiv gut stand und keinen Gegentreffer kassierte, freute den 49-Jährigen.

Dritter Sieg im dritten Testspiel

Zuschauer waren auf dem Fröhnerhof zwar nicht zugelassen. Trotzdem ließen es sich Ex-Torwarttrainer Gerry Ehrmann und Ex-Profi Markus Karl, der für beide Clubs spielte, nicht nehmen, die Partie live zu verfolgen. Kaiserslautern holte sich mit dem dritten Sieg im dritten Testspiel nochmal eine Extra-Portion Selbstvertrauen. Am Samstag geht es für den FCK zur weiteren Vorbereitung ins Sommertrainingslager nach Mals in Südtirol. Einen Tag später bricht dann auch der Zweitligist aus Sandhausen auf ins einwöchige Traningslager nach Tirol.