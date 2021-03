per Mail teilen

Nie war die sportliche Lage des 1.FC Kaiserslautern dramatischer als in dieser Saison. Über den Abstiegskampf und die ungewisse Zukunft spricht FCK Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt im SWR Sport Podcast "Nur der FCK".

Seit Dezember 2019 ist Soeren Oliver Voigt Geschäftsführer der ausgegliederten Profiabteilung des 1.FC Kaiserslautern. Dass die ersten 15 Monate seiner Amtszeit so turbulent ablaufen würden, hätte sich der 52-Jährige aber auch in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Insolvenzverfahren, Trainerwechsel, dazu kommt die sportlich mehr als angespannte Lage: "Diese Monate, die jetzt hinter mir liegen, waren schon extrem", sagt Voigt im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" - fügt aber gleichzeitig an, aus den gemachten Erfahrungen Kraft für die kommenden Aufgaben zu schöpfen.

"Die Mannschaft muss jetzt Charakter beweisen, ängstlich auf die Tabelle schauen bringt nichts." FCK-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt

FCK-Abstieg um jeden Preis verhindern

Der Schwerpunkt hier wird natürlich kurzfristig auf dem Klassenerhalt liegen. Elf Spieltage vor Saisonende in der 3. Liga stehen die Roten Teufel als Tabellensechzehnter nur einen Platz und einen Punkt vor den Abstiegsrängen. "Wir wissen, dass uns nur Dreier da unten rausbringen und müssen langsam anfangen, diese Spiele zu gewinnen. Die Mannschaft muss jetzt Charakter beweisen, ängstlich auf die Tabelle schauen bringt nichts", verlangt der Geschäftsführer volles Engagement von seinen kickenden Angestellten: "Gas geben ist angesagt, und zwar Hardcore!"

Nur der FCK - der SWR Sport Podcast

Anspruch und Wirklichkeit

Warum es mit dem durchaus stark besetzten und auch teuren Kader - Voigt sieht vier oder fünf Klubs in der Liga, die mehr bezahlen - derzeit nur für Platz 16 reicht, kann er sich auch nicht erklären. "Unsere Investitionen spiegeln nicht den Tabellenplatz wider. Für unsere Ansprüche haben wir in dieser Saison viel zu wenig geliefert."

"Der FCK wird nicht untergehen"

Und weil das so ist, beschäftigt man sich auf dem Betzenberg natürlich auch mit dem Horrorszenario Regionalliga, auch wenn "diese Themen natürlich überhaupt keinen Spaß machen." Klar ist für Voigt aber auch: "Der FCK wird nicht untergehen. Wir werden ein Szenario vorbereiten, damit es auch dann weitergeht." Voigt selbst betont ganz klar, dass er auch nach einem Abstieg weiter beim FCK arbeiten würde: "Ich habe auch einen Vertrag für die Regionalliga unterschrieben".

Regionalliga im Fritz-Walter-Stadion kaum vorstellbar

Ob die Spiele nach einem Abstieg dann noch im Fritz-Walter-Stadion stattfinden werden, kann sich Voigt nur sehr schwer vorstellen. "Jeder kennt die Probleme, die der Klub seit vielen Jahren mit dem Stadion hat", weist der Geschäftsführer auf die hohe Stadionmiete und die laufenden Kosten hin, "da ist es nur sehr schwer möglich, das nach einem Abstieg aufrecht zu erhalten". Auch hier laufen bereits Gespräche mit den Beteiligten.

Als BVB-Fan über Braunschweig in die Pfalz

Keine einfachen Wochen also für Soeren Oliver Voigt, den gebürtigen Dortmunder und BVB-Fan. Da ist es schon hilfreich, dass sich seit Anfang März mit dem Ex-Profi Thomas Hengen ein zweiter Geschäftsführer um die sportlichen Belange des Drittligisten kümmert.

Einen Traum würde sich Voigt mit dem FCK gerne erfüllen: Ein Bundesligaspiel mit dem FCK im Westfalenstadion gegen den BvB. Das durfte er in seiner Zeit als Geschäftsführer bei Eintracht Braunschweig, die er von der Regional- bis in die Bundesliga führte, schon einmal erleben.

Das Abstiegsgespenst vertreiben

Doch von diesem Traum sind Voigt und der FCK zurzeit meilenweit entfernt. Jetzt gilt auf dem Betzenberg der gesamte Fokus dem Ziel, das Abstiegsgespenst zu vertreiben. "Wenn wir dieses Gespenst vertreiben können, dann haben wir im nächsten Jahr, hoffentlich dann auch schnell wieder mit Zuschauern, genug Energie und Freude, die ganzen Themen wieder neu anzugehen und den Angriff aus Neue zu starten", schaut Voigt optimistisch in die Zukunft.