Thomas Hengen vom FCK: "Wir haben noch 37 Punkte zu holen"

Thomas Hengen, Geschäftsführer Sport des 1. FC Kaiserslautern, sprach bei SWR Sport über die Euphorie im Klub und mögliche Transfers. Die wichtigsten Aussagen:

Thomas Hengen über den Siegtreffer von Kevin Kraus gegen Hannover 96:

"Wir haben das erst gar nicht wahrgenommen, dass der Ball tatsächlich im Netz war. Es war schlecht zu sehen von unserer Seite. Aber als die Westkurve und das ganze Stadion durchgedreht ist, haben wir es auch wahrgenommen und uns super gefreut. Einen besseren Zeitpunkt hätte es gar nicht geben können."

Über die Analyse nach dem Spiel:

"Nach so einem Spiel schläft man nicht. Man guckt sich das Spiel nachts nochmal über die 90 Minuten an, weil du einen anderen Blick hast. Du bist ein bisschen unter Strom während des Spiels und siehst nicht alle Dinge so neutral, wie es sein sollte. Und deswegen guckt man sich das nachts nochmal an. Jedes Auge hilft, um Fehler zu minimieren und die Leistung zu optimieren."

Über die Euphorie der FCK-Fans:

"Optimismus ist ja immer schön. Unsere Fans sind euphorisch, das sollen sie auch bleiben. Wir wissen, was wir können und was wir nicht können. Wir wissen, wie taff die Liga sein wird dieses Jahr. Sie ist sehr ausgeglichen. Alles, was wir zu den 40 Punkten on top holen können, wäre natürlich schön. Aber wir haben jetzt noch 37 Punkte zu holen."

Über den FCK mit der ältesten Startelf des Spieltags:

"Erfahrung hilft bei Stresssituationen. Bei uns ist die Qualität wichtig, unabhängig vom Alter. Und da ist Mike (Mike Wunderlich, Anm. d. Red.) das beste Beispiel. Unfassbar, wie viele Meter er macht. Ich kann mich nicht erinnern, dass er in der letzten Saison bei einem Training gefehlt hätte. Er ist ein Spieler, der sich durch seine Mentalität auszeichnet, der den Jungen zeigt: 'Ich möchte auch kein Trainingsspiel verlieren.' Wir haben mit Julian Niehues auch einen jungen Mittelfeldspieler auf der Sechs gehabt, Boris Tomiak ist auch erst Anfang 20. Also der eine oder andere ist schon jünger. Aber auch so ein erfahrener Hase wie Andi Luthe (Andreas Luthe, Anm. d. Red.) aus dem Tor hinten heraus: Du siehst, wie viel Ruhe er ausstrahlt, wie viel Unterstützung er der Abwehr gibt, das hilft schon enorm."

Über die Neuzugänge des FCK:

"Elementar wichtig ist, dass du Spieler hast, die solche Stresssituationen schon erlebt haben. Die können damit anders umgehen. Qualität ist das allerwichtigste. Tempo ist wichtig, gerade im Umschaltspiel, das wir immer mehr brauchen in dieser ausgeglichenen zweiten Liga. Und erfahrene Spieler helfen immer, die Qualität zu steigern."

Über mögliche Transfers:

"Wir müssen den einen oder anderen Spieler noch abgeben, der kaum Einsatzzeit bekommen wird. Wir haben auch gesagt, dass wir die Achse verstärken wollen, also im Innenverteidiger-Bereich, auf der Sechs eventuell und vorne noch was machen wollen. Der Markt ist im Moment verhalten, weil die Bundesligisten noch im Trainingslager sind. Die kommen langsam zurück und dann wird Bewegung reinkommen."

"Ich fände es fairer, wenn alle drei Profi-Ligen ungefähr den gleichen Transferzeitrahmen zur Verfügung hätten. Dann kann es auch nicht so viele Verschiebungen geben. Der eine oder andere Kader kann sich bis zum Transferschluss noch erheblich ändern."

Über FCK-Trainer Dirk Schuster:

"Er hat eine klare Linie, er hat eine klare Ansprache. Er weiß, was er will. Er weiß, was die Mannschaft umsetzen kann, die er zur Verfügung hat. Und er hat einen riesigen Erfahrungsschatz. Das war ausschlaggebend. Zumal er noch einen sehr guten, sehr akribischen Co-Trainer (Sascha Franz, Anm. d. Red.) hat.