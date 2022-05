Nach "turbulenten Tagen": Dirk Schuster leitet erstes Training beim FCK

Am Mittwochnachmittag leitete Dirk Schuster zum ersten Mal das Training beim 1. FC Kaiserslautern. Bei seiner offiziellen Vorstellung gab sich der neue FCK-Trainer optimistisch.

"Es geht um den Verein. Es geht um den Aufstieg in die 2. Liga", sagte Dirk Schuster zu Beginn seiner offiziellen Vorstellung beim 1. FC Kaiserslautern. Schuster wirkte gut gelaunt und motiviert, die Fragen der Journalisten auf der Pressekonferenz des Vereins beantwortete Schuster freundlich und ausführlich. Kurz zuvor hatte Schuster seine erste Trainingseinheit beim FCK geleitet. Die erste halbe Stunde etwas distanziert als Zuschauer, danach in verschiedenen Spielformen gab er emotionale und lautstarke Anweisungen.

"Am Anfang war es ein bisschen zäh", beschreibt Schuster seine ersten Trainingseindrücke, ihm habe in einigen Übungen "so ein bisschen das Leben darin gefehlt". Und genau dieses "Leben" habe er gemeinsam mit seinem Trainerteam dann auch eingefordert. Trotz des etwas zähen Starts habe der 54-Jährige aber eine Mannschaft vorgefunden, "die mit sehr viel Eifer, sehr viel Elan, sehr viel Enthusiasmus und vor allem lernwillig um die Ecke kam."

Ziel: Aufstieg in die 2. Bundesliga

Das Ziel von Dirk Schuster ist klar formuliert: "Wir wollen in diesen zwei Spielen in die 2. Liga aufsteigen". Diese zwei Spiele - das sind die Relegationsspiele gegen Dynamo Dresden, die am 20. und 24. Mai stattfinden. Nach vier Spielzeiten in der 3. Liga könnte dem FCK die Rückkehr in die 2. Bundesliga gelingen.

Durch drei Niederlagen nacheinander zum Saisonfinale verpassten die Roten Teufel den direkten Aufstieg, nun muss der Umweg über die Relegation genommen werden. Dirk Schuster lobte bei seiner ersten Pressekonferenz als FCK-Trainer die Leistung des Teams und die Leistung seines Vorgängers Marco Antwerpen. "Die Mannschaft hat mit ihrem Trainerteam und mit Marco Antwerpen eine richtig gute Runde gespielte", so Schuster. Den dritten Tabellenplatz habe sich das Team verdient. "Viele Mannschaften, nämlich genau 17, würden gerne mit uns tauschen wollen", so der ehemalige KSC-Profi weiter.

Thomas Hengen: "Eine verdammt unpopuläre Entscheidung"

Noch bevor Dirk Schuster seine ersten Worte in Richtung Medienvertreter richtete, gab FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen Einblicke in die Entwicklung der vergangenen Tage. Die Freistellung von Marco Antwerpen sei eine "verdammt unpopuläre Entscheidung" gewesen, es gehe für ihn aber ausschließlich "um den Erfolg des Vereins." Diesen sah Hengen - vor allem nach den Leistungen der Mannschaft in den vergangenen Drittligaspielen - in Gefahr.

In einem knapp zehnminütigen Statement sprach Hengen über "turbulente Tage", die zuletzt schwachen Leistungen der FCK-Spieler und die Chronologie der Ereignisse bis hin zur Verpflichtung von Dirk Schuster. Der neue Trainer soll im Team nun ein neues Feuer entfachen und den Verein in den zwei Relegationsspielen gegen Dresden zurück in die 2. Bundesliga führen.