Luca Sirch: "Ich spüre beim FCK Vertrauen"

Der 1. FC Kaiserslautern surft auf der Erfolgswelle: Platz drei nach dem 22. Spieltag - der FCK ist weiter mittendrin im Aufstiegskampf. Ein Gesicht des Erfolgs ist Abwehrspieler Luca Sirch.

Er ist der Senkrechtstarter dieser Saison: Luca Sirch. Die Fans des 1. FC Kaiserslautern sind begeistert. Positive Kommentare wie "Luca Sirch ist einfach eine Granate für mich" oder "was der abliefert, ist auf jeden Fall brutal" sind immer wieder zu hören. Fakt ist: Luca Sirch hat sich in den letzten Wochen in die Herzen der FCK-Anhänger gespielt.

Abwehrspieler mit Goalgetter-Qualitäten

Sein Beruf ist es, Tore zu verhindern - seine Berufung aber ist die Offensive. Seine Leidenschaft derzeit: Wichtige Tore für den FCK schießen. Zwar konnte auch Sirch gegen Hannover (0:0) am letzten Samstag keinen Treffer erzielen, in den Partien davor avancierte Sirch aber regelmäßig zum Matchwinner. Eigentlich ist Sirch der zentrale Mann in der Abwehrkette, der es aber liebt, sich vorne ins Angriffsspiel einzuschalten. Mit Erfolg: Gegen Paderborn und Münster traf er jeweils matchentscheidend in den letzten Minuten der jeweiligen Partie, bei Hertha BSC erzielte er nach einer knappen Stunde den Siegtreffer zum 1:0. Mit seiner Art und seinen Toren ist Luca Sirch absolut unverzichtbar derzeit beim FCK. Und noch eine kleine, aber bemerkenswerte Statistik: In 16 Spielen im FCK-Trikot beging Sirch nur vier Foulspiele.

Sirch muss sich manchmal kneifen

Der 25-Jährige ist angekommen auf dem Betze. Er selbst schätzt seine Situation angenehm entspannt ein: "Es ist schon verrückt, wie das alles auch gelaufen ist, aber ich glaube - das sage ich auch immer wieder gerne - das Wichtigste ist die Mannschaft, und ich bin froh, dass ich der Mannschaft da helfen konnte", macht sich Sirch kleiner, als er derzeit ist.

Aus der Regionalliga in die Bundesliga?

Letztes Jahr spielte Luca Sirch noch in der Regionalliga. Bei Lok Leipzig entwickelt sich der Defensiv-Allrounder zum Goalgetter: 13 Tore und fünf Vorlagen - nicht schlecht für einen aus der hintersten Reihe. So wurde der FCK auf den offensivstarken Abwehrspieler aufmerksam und nach ein paar Wochen Eingewöhnungszeit, zwei Ligen höher, ist Sirch bei den Pfälzern derzeit nicht mehr wegzudenken. Luca Sirch steht für den FCK-Höhenflug wie kaum ein anderer - vielleicht spielt er ja bald noch eine Liga höher, in der höchsten Spielklasse - der Bundesliga.