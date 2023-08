FCK will sich gegen Elversberg aus der Ergebniskrise schießen

Zum ersten Mal trifft der 1. FC Kaiserslautern in einem Pflichtspiel auf die Sportvereinigung Elversberg. Gegen den Aufsteiger aus dem Saarland sollen am dritten Spieltag die ersten Punkte eingefahren werden.

Die Null steht beim 1. FC Kaiserslautern nach dem zweiten Spieltag der neuen Zweitligasaison. Leider ist es aber nicht die, auf die Übungsleiter mit Stolz im Zusammenhang auf die Gegentreffer schauen, sondern es ist die Null beim Punktekonto. Und da die Roten Teufel auch bei der Tordifferenz nach den beiden Niederlagen gegen den FC St. Pauli und beim FC Schalke 04 hinten liegen, grüßen sie vor der Partie gegen Elversberg vom Tabellenende.

Motivation durch Pokalsieg

Als Stimmungsaufheller vor dem Heimspiel gegen die Sportvereinigung Elversberg könnte der deutliche 5:0-Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde beim Oberligisten Rot-Weiß Koblenz gesorgt haben. Dass die Laune bei den FCK Verantwortlichen nach wie vor sehr gut ist, bewies auch die Pressekonferenz vor der Partie gegen die Saarländer. Die begann, nach der Info, dass Jungprofi Neil Gibs zum SGV Freiberg in die Regionalliga Baden Württemberg ausgeliehen wird, mit einer Frage des Trainers. Dirk Schuster wollte von den Journalisten wissen, für was die Buchstaben SGV stehen. Als niemand antwortete, löste der Coach selbst auf: Gibs wechselt nach seiner letzten Leihe zu Astoria Walldorf jetzt zum 'Sport- und Gesangsverein' Freiberg, wohlgemerkt als Fußballer.

"Nicola Soldo wird uns als Mannschaft besser machen"

Mit Nicola Soldo, Sohn des früheren VfB-Profis Zvonimir, wurde vom 1. FC Köln ein bundesligaerfahrener Innenverteidiger ausgeliehen. Ob der 22-Jährige bereits gegen Elversberg den Kader der Pfälzer verstärkt, wollte Dirk Schuster noch nicht verraten: "Er ist natürlich einer, der den Kampf um die Plätze weiter anfachen wird und uns als Mannschaft und als Verein besser macht", sagt der Trainer, dessen Transfer- Wunschliste aber noch nicht ganz abgearbeitet ist: "Es liegen noch Wünsche bei Thomas Hengen vor. Wir suchen noch einen Mann für die Sechserposition und sind da auch in guten Gesprächen. Aber ich bin mir sicher, dass wir da noch etwas hinbekommen werden bis zum 1. September," sagt Dirk Schuster.

Großen Respekt vor Elversberg

Gegen Elversberg werden die gesperrten Andreas Luthe und Boris Tomiak ebenso fehlen wie Philipp Hercher, der wegen einer "Problematik im Hüftbereich" ausfallen wird. Für Keeper Luthe, der zwei Spiele aussetzen muss, wird Julian Krahl im Tor stehen, der ja bereits beim 5:0 Erfolg in Koblenz seinen Kasten sauber hielt. Erste Option für Boris Tomiak dürfte Kevin Kraus sein. Gegen den engagierten Aufsteiger aus dem Saarland erwartet Dirk Schuster ein sehr schweres und intensives Spiel: "Die sind wie das Messer durch die Butter durch die dritte Liga gegangen", so der Coach, den auch die drei Auftritte in der Liga und im Pokal überzeugt haben. Beim 2:2 in Hannover führte die SV mit 2:0, die 1:2-Heimniederlage gegen Rostock war mehr als unglücklich und auch das Pokalspiel gegen den Bundesligisten aus Mainz wurde nur durch einen Strafstoß entschieden.

Dennoch soll es vor wieder über 40.000 Fans auf dem Betzenberg am dritten Spieltag endlich klappen mit den ersten Punkten: "Wenn wir an unsere Grenzen gehen und weniger Fehler machen als in den ersten beiden Punktspielen, dann können wir Elversberg schlagen", so Dirk Schuster.