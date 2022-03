FCK-Co-Trainer Frank Döpper: "Da krieg ich Gänsehaut am ganzen Körper"

Frank Döpper ist Assistent und Freund von FCK-Chefcoach Marco Antwerpen. Im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" spricht er über Emotionen, überragende Fans, aber auch über weiße Socken und eine zu kurze Trainingshose.

Es läuft gerade einfach beim 1. FC Kaiserslautern. Durch den Heimsieg gegen Havelse konnten die Roten Teufel ihre Aufstiegsambitionen deutlich unterstreichen und marschieren weiter Richtung 2. Liga. Die Stimmung bei Fans und Spielern könnte kaum besser sein.

Die Basis für den ausgezeichneten Teamspirit haben Chefcoach Marco Antwerpen und Co-Trainer Frank Döpper schon vor der Saison gelegt. Man habe bei der Zusammenstellung des Kaders sehr darauf geachtet, die richtigen Typen zu finden, berichtet Co-Trainer Frank Döpper in der neuen Folge des SWR Sport Podcasts "Nur der FCK".

Überragender Teamspirit

Das zahlt sich laut Döpper deutlich aus. Seinem Cheftrainer habe er vor kurzem deutlich gemacht: "Marco, ich sage dir, egal was passiert, so einen Zusammenhalt wie hier habe ich noch nie erlebt." In der Mannschaft gebe es keinen Neid. Jeder gönne jedem Mitspieler den Erfolg. "So ein Teamspirit macht zehn Punkte in der Saison aus", ist Döpper überzeugt von der Mentalität seiner Truppe.

Dass es im Team stimmt, zeigen auch die gemeinsamen Aktivitäten abseits des Platzes. Zu seiner Zeit als Spieler kann sich Döpper an Mannschaftsabende mit gerade mal acht Spielern erinnern. Jetzt ist das anders: "Dann komme ich in die Stadt und sehe 17 Jungs von uns und weiß gar nicht, wen ich zuerst begrüßen soll. Das macht mir unfassbar viel Spaß, das zu sehen."

Auch als Außenstehender hat man das Gefühl, dass da auf dem Betzenberg seit Jahren wieder eine Einheit zusammengewachsen ist, die es schafft, die so oft als "schwieriges Umfeld" titulierten Fans geschlossen hinter sich zu bringen.

Frank Döpper hat schnell verinnerlicht, worauf es in Kaiserslautern ankommt: "Die Leute wollen einfach sehen, dass du für diesen Verein lebst und alles rausknallst. Wenn es dann im Fußballspiel über 90 Minuten mal nicht reicht, dann ist das so, wenn der Gegner besser war. Aber die Leute sehen, ob du alles rausgeknallt hast oder nicht. Marco und ich leben das vor, weil wir gesagt haben, die ganze Region und die Menschen haben das einfach verdient."

"Geisteskranke" Stimmung auf dem Betze

Und die Menschen zahlen den momentanen sportlichen Erfolg mit super Stimmung bei den Spielen zurück. Das hat auch Frank Döpper nachhaltig beeindruckt: "Nach Havelse habe ich meiner Frau gesagt: 'Die sind alle geisteskrank hier, hör dir das mal an. Diese Gesänge, da kriege ich Gänsehaut.'"

Meistens einer Meinung: FCK-Co-Trainer Frank Döpper (li) und sein Chef Marco Antwerpen imago images Imago/ pmk

"Dann haben wir um 1 Uhr nachts einfach mal das Flutlicht auf dem Betzenberg angemacht und dann haben die eine Woche keinen Ball gesehen."

Nächtliches Straftraining als Wendepunkt beim FCK

Dass die Spieler alle bedingungslos mitziehen und alles geben, war nicht immer so. Zum Beispiel in der vergangenen Saison bei der blutleeren Niederlage in Magdeburg. Damals haben Frank Döpper und Marco Antwerpen der Mannschaft gezeigt, dass auch sie nicht immer nur der Kumpeltyp sein können.

"Da haben wir nachts im Bus gesagt: Die sind im Spiel nicht gelaufen, dann laufen sie jetzt nach dem Spiel. Dann haben wir um 1 Uhr nachts einfach mal das Flutlicht auf dem Betzenberg angemacht und dann haben die eine Woche keinen Ball gesehen", erzählt Döpper. Im Nachhinein war das der Wendepunkt im Abstiegskampf und die Roten Teufel konnten danach durch gute Teamleistungen den Klassenerhalt schaffen.

"Dann kam irgendwann die Frage: Döppi, könntest du dir Kaiserslautern vorstellen? Dann habe ich zu Marco gesagt: Pass auf, da fahren wir mit dem Fahrrad hin, wenn eine Anfrage kommt!"

FCK-Trainer Antwerpen und Döpper: Kollegen und Freunde

Frank Döpper und Marco Antwerpen sind seit über 20 Jahren gut befreundet, haben zusammen bei Fortuna Köln und Preußen Münster gespielt. In Sachen Fußball sprechen die beiden laut Döpper dieselbe Sprache. Nachdem beide viele Jahre lang bei unterschiedlichen Vereinen gearbeitet hatten, fassten sie den Entschluss, "das nächste Ding" zusammen zu machen. "Dann kam irgendwann die Frage: 'Döppi, könntest du dir Kaiserslautern vorstellen?' Dann habe ich zu Marco gesagt: 'Pass auf, da fahren wir mit dem Fahrrad hin, wenn eine Anfrage kommt!'"

Auch wenn die Situation des FCK, damals mitten im Abstiegskampf, keine einfache gewesen sei, habe er einfach Bock gehabt, den Verein zu trainieren. Dabei lässt ihm sein Chef Marco Antwerpen in vielen Dingen freie Hand. Döpper darf auch immer wieder ganze Einheiten selbst leiten. Ansonsten ist er zum Beispiel für die Standards und Passformen zuständig.

FCK-Trainer Frank Döpper will kein Cheftrainer sein

Frank Döpper sieht sich selbst als den geborenen Co-Trainer und in der zweiten Linie sehr gut aufgehoben. Er habe keine Ambitionen, selbst Cheftrainer zu werden. Doch auch ohne in der ersten Reihe zu stehen, hat er bereits Kultstatus bei den FCK-Fans erreicht. Nicht zuletzt wegen seines Aberglaubens.

Der Assistent und sein Chef: FCK Co- Trainer Frank Döpper (li) mit Marco Antwerpen imago images Imago/ Jan Huebner

Döpper trägt seit einiger Zeit, deutlich sichtbar, weiße Tennissocken über der FCK-Trainingshose. Auf diese Marotte angesprochen verrät er: "Unsere Zeugwarte haben unsere Trainingshosen, glaube ich, ein bisschen zu heiß getrocknet, das heißt, die Dinger sind ein bisschen eingelaufen." Deshalb habe er irgendwann einfach die weißen Socken drüber gezogen, damit seine Schienbeine nicht frei liegen. Selbst seine Frau habe irgendwann gefragt, was das mit den Socken soll. "Da habe ich gesagt: Die Dinger bleiben an, weil wir gewinnen Spiele. Da bin ich ein bisschen abergläubig."