Der Weltmeister von 1990 erlebte gegen den 1. FC Kaiserslautern eines seiner emotionalsten Bundesligaspiele. Eine Rückkehr des FCK in das Oberhaus würde der Bundesliga gut tun, meint Völler.

Ein Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern würde nicht nur der Region gut tun, sondern auch der Bundesliga selbst, sagt Rudi Völler im Interview mit SWR Sport. Der Weltmeister von 1990 und heutige Sportdirektor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verbindet mit dem FCK eines seiner wohl emotionalsten Bundesligaspiele. Am 18. Mai 1996 empfing Bayer 04 Leverkusen, mit dem damals 36-jährigen Stürmer Rudi Völler, den 1. FC Kaiserslautern. Es war der 34. Spieltag, es ging im direkten Duell für beide Mannschaften um den Klassenerhalt.

FCK-Abstieg 1996: Rudi Völler war hautnah dabei

Der FCK hätte das Spiel gewinnen müssen, um noch an Leverkusen vorbeizuziehen, was jedoch nicht gelang. Die Partie endete 1:1 und die Roten Teufel stiegen nach der Saison 1995/1996 zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte aus der Bundesliga ab. Völler bewies nach diesem Spiel menschliche Größe, weil er sich nicht über den Klassenerhalt seiner Mannschaft freute, sondern seinem guten Freund und ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Andreas Brehme Trost spendete.

Rudi Völler war also dabei, als der FCK das erste Mal das deutsche Oberhaus verlassen musste. Im Interview mit SWR Sport spricht er nun über eine mögliche Rückkehr. Fahrten auf den Betzenberg würden "der Bundesliga selbst schon Spaß machen", glaubt Völler.

Völler: "Nicht selbstverständlich, dass du so eine Saison spielst"

Der 63-Jährige honoriert auch die starke Spielzeit, die die Roten Teufel bisher spielen: "Es ist nicht selbstverständlich, dass du als Aufsteiger so eine Saison spielst."

Auch wenn es in diesem Jahr mit der Bundesliga-Rückkehr nicht mehr klappen wird, rechnet Völler dem FCK in naher Zukunft Chancen auf den Sprung in die Bundesliga aus: "Wenn sie die Spieler alle halten können, haben sie im nächsten Jahr gute Chancen, um mal wieder um den Aufstieg mitspielen zu können."