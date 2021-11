Der FCK, Boris Tomiak und die Defensive aus Granit

Der 1. FC Kaiserslautern schnuppert nach sechzehn Spieltagen an den Aufstiegsplätzen - auch dank eines stabilen defensiven Fundaments rund um Stützpfeiler Boris Tomiak.

FCK-Trainer Marco Antwerpen wirkte nach dem 1:0-Erfolg gegen Wehen Wiesbaden am vergangenen Wochenende sichtlich gelöst. Der Coach musste auf zwölf Spieler verzichten, weil sich unter anderem fünf Stammkräfte in häuslicher Isolation befinden. Doch auch die verbliebenen Roten Teufel zeigten, dass Antwerpen der gesamten Mannschaft die gleiche DNA verpasst hat. Ganz gleich ob der zum Ersatzkeeper degradierte Avdo Spahic oder Startelf-Debütant Maximilian Hippe - die aus der Not geborene Elf der Pfälzer lieferte ab. Der FCK agiert unter Antwerpen stets aus einer stabilen Defensive heraus und der Erfolg gibt dem Fußball-Lehrer Recht - lediglich elf Gegentore kassierte sein Team in sechzehn Liga-Partien, darunter gerade einmal drei auf dem heimischen Betzenberg.

"Defense wins Championships", FCK?

Nicht wenige FCK-Fans schielen aufgrund der zu erkennenden Spiel-Idee und den stimmigen Ergebnissen vorsichtig in Richtung Liga Zwei. In der vergangenen Spielzeit sind mit Dynamo Dresden und Hansa Rostock die Mannschaften mit den wenigsten Gegentreffern aufgestiegen. Auch in dieser Saison weisen mit Ausnahme des SV Meppen alle Top-Sechs-Teams der 3. Liga weniger als zwanzig Gegentreffer auf.

Eine erfolgreiche Defensivarbeit scheint als Rezept zu fruchten und der FCK ist dafür bislang ein Paradebeispiel. So hat der SC Verl, derzeit auf Abstiegsplatz Siebzehn, zwar fünf Tore mehr geschossen als die Lauterer, auf der anderen Seite aber die dreifache Anzahl an Gegentoren bekommen. Die verhältnismäßig dürftige Torausbeute des Tabellenfünften mit 21 Treffern ist zurzeit kein Drama, weil der FCK zum Siegen schlichtweg wenige Tore benötigt. Ein 6:0-Erfolg wie gegen Schlusslicht Havelse stellt da eher eine Ausnahme dar - drei der sieben Saisonsiege endeten schließlich mit 2:0.

Leuchtturm Tomiak als Stabilisator

Zu einem zentralen Baustein der defensiven Betonmischung des FCK hat sich Sommer-Neuzugang Boris Tomiak entwickelt. Der von Düsseldorf gekommene 1,93 Meter große Hüne entschied sich ganz bewusst gegen eine mögliche Beförderung in den Zweitliga-Kader der Fortuna und für das Projekt Kaiserslautern mit mehr Spielzeit. Trainer Antwerpen begrüßte die Entscheidung des gebürtigen Esseners: "Es ist durchaus sinnvoll den nächsten Schritt in der 3. Liga zu gehen. In der 2. Liga wäre die Herausforderung vielleicht etwas zu groß gewesen, da bist du dann auch schnell wieder in der zweiten Mannschaft. Dementsprechend haben wir ihn dann auch überzeugt."

Der Deal entpuppte sich bislang als absoluter Glücksfall. Der 23-Jährige ist nach kurzer Zeit schon ein Fels in der Brandung, der auch im Spielaufbau überzeugt. Zum Beispiel in der ersten Hälfte gegen Wiesbaden, als er eine Redondo-Chance mutig und unter Druck über das Zentrum per vertikalem Pass einleitete. Sein Trainer sieht neben den gegebenen physischen und technischen Fähigkeiten noch eine weitere wichtige Eigenschaft bei ihm: "Ihn zeichnet einfach aus, dass er sehr lernfähig ist und eine hohe Aufmerksamkeit hat im Spiel."

Nicht nur auf dem Rasen ist er torgefährlich

Tomiak ist schon jetzt eine unverzichtbare Größe in der Pfälzer-Defensive, die nicht zuletzt auch den Vereinsrekord von Matheo Raab an Minuten ohne Gegentor begünstigt hat. Darüber hinaus ist der Innenverteidiger auch noch torgefährlich. Drei Mal war er in dieser Saison erfolgreich, unter anderem erzielte er den wichtigen Treffer zum 1:0 im prestigeträchtigen Derby gegen Saarbrücken. Neben dem Platz zeigte er jüngst auch seine Torjäger-Qualitäten auf der Konsole im Duell mit dem vereinseigenen Streamer "DICO". Nach einer 0:1-Niederlage im ersten Spiel revanchierte sich Tomiak und gewann im zweiten Match mit 3:1.

Am kommenden Samstag würde ihm ein solches 3:1 zugunsten seines Teams gegen Dortmund II mit Sicherheit auch schmecken - noch lieber wäre ihm und seinen Kollegen in der Abwehr wohl ein 3:0.