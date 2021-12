Der "Bad Boy" ist zurück in der Spur: René Klingenburg fühlt sich wohl beim FCK

per Mail teilen

René Klingenburg hat schon viel erlebt in seinem Leben als Fußballer. Meistens im negativen Sinne. Beim 1. FC Kaiserslautern aber läuft es für den bald 28-Jährigen. Auch dank seines Trainers Marco Antwerpen.

Den 2:1-Sieg seines FCK zum Hinrunden-Abschluss bei Türkgücü München hatte René Klingenburg wegen eines Infekts nur zu Hause vor dem Fernseher erlebt. "Schreien konnte ich nicht, aber ich habe mich schon gefreut", sagte René Klingenburg, auch "Klinge" genannt, dann zwei Tage später bei SWR Sport. Er war im Gespräch ebenfalls aus seinem Wohnzimmer zugeschaltet.

Seine Ziele mit dem FCK

Im Sommer kam er zusammen mit seinem Kumpel Mike Wunderlich von Viktoria Köln auf den Betzenberg. Seine Hinrunden-Bilanz fällt positiv aus: "Lautern klebt seit einigen Jahren in der 3. Liga fest. Es gibt viele Baustellen. Zusammen mit Mike bin ich hierher gekommen, um der Mannschaft und dem Verein ein anderes Gesicht zu geben und den Fans etwas zu vermitteln", sagt Klingenburg. Er sei froh, nach dem mehr als durchwachsenen Saisonstart den Turnaround geschafft zu haben.

Klingenburg war "kaputt im Kopf"

Mit fast 28 Jahren scheint René Klingenburg endlich sein Glück gefunden zu haben. Dabei standen dem gebürtigen Oberhausener schon in jungen Jahren viele Türen offen. 2012 feierte er mit der A-Jugend des FC Schalke 04 die deutsche Meisterschaft, erhielt im Anschluss einen Profi-Vertrag. Doch zum Einsatz kam er nur in der zweiten Mannschaft: "Ich war extrem kaputt im Kopf. Ich weiß nicht, wieso und warum. Ich hätte damals gerne einen guten Freund gehabt, der mir gesagt hätte: 'Junge, was machst du da für eine Scheiße? Gehe um 1 Uhr nachts lieber mal nach Hause anstatt weiterzuziehen.' Ich bin einen sehr steinigen Weg gegangen."

Der Einfluss des Trainers

Aufwärts ging es dann in seiner Zeit bei Preußen Münster (2018/19), damals unter Trainer Marco Antwerpen. Und so war Klingenburgs Wechsel zum FCK fast schon naheliegend: "Ich hatte vor der Saison ein sehr gutes Gespräch mit Marco. Ich habe ihm gesagt, nach den ganzen Auf und Abs wollte ich bei diesem Traditionsverein noch einmal alles in die Waagschale werfen." Und obwohl sich René Klingenburg vom "Bad Boy" mittlerweile zum wertvollen Spieler und auch zum Publikumsliebling entwickelt hat, sagt er: "Ich kann eigentlich nicht von einer Karriere sprechen, sondern eher von einer Laufbahn."

Träume sind da, um sie zu beschützen

Diese Laufbahn soll im besten Fall im Sommer wieder zurück in die 2. Bundesliga führen. Durch die Erfolge der letzten Wochen hat der 1. FC Kaiserslautern wieder den Anschluss an die Aufstiegsplätze geschafft. Bei einem weiteren Sieg zum Rückrunden-Auftakt im Spitzenspiel bei Eintracht Braunschweig, wäre man sogar ganz groß mit dabei in der Verlosung. Publikumsliebling René Klingenburg hätte jedenfalls keine Einwände gegen eine große Aufstiegsfeier und traut seiner Mannschaft auch einiges zu: "Ich glaube, jeder Mensch hat Träume - gerade wir Fußballer. Und Träume sind da, um sie zu beschützen. Und dafür müssen wir alles geben."