per Mail teilen

Felix Götze spielt auch in der kommenden Saison beim 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel leihen den 23-Jährigen für eine weitere Saison vom FC Augsburg aus. Dort hat Götze seinen Vertrag verlängert.

In der vergangenen Saison wechselte Götze zum Ende der Wintertransferperiode auf Leihbasis zum FCK. Am Betzenberg wurde er zum Leistungsträger und trug bei seinen elf Einsätzen für die Roten Teufel, in denen er einen Treffer zum 4:1-Sieg gegen Uerdingen beisteuerte, dazu bei, dass der FCK die Klasse hielt.

„Wir sind sehr froh, dass der Transfer von Felix nun endlich geklappt hat. Mit ihm im Kader sind wir spielerisch nochmal variabler. Er ist ein Spieler, der das Spiel sehr gut lesen kann und der keine große Eingewöhnungszeit benötigen wird", sagte Thomas Hengen, Geschäftsführer Sport des 1. FC Kaiserslautern.

Auch Felix Götze ist froh, seine Zeit am Betzenberg fortzusetzen: „Es war mir bei der Entscheidung sehr wichtig, im kommenden Jahr viel Spielpraxis sammeln zu können und ich bin überzeugt davon, gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen.“ Seinen Vertrag beim FC Augsburg, der im Sommer 2022 ausgelaufen wäre, hat er um zwei Jahre verlängert.

Felix Götze ist ein vielseitiger Spieler

In der vergangenen Saison überzeugte Götze vor allem auf der Sechs, wurde auf dieser Position vom „kicker“ sogar als bester Spieler der Saison ausgezeichnet. Der jüngere Bruder von Weltmeister Mario Götze ist vielseitig einsetzbar und kann unter anderem auch in der Innenverteidigung spielen.

Erster Profivertrag beim FC Bayern

Seine fußballerische Laufbahn startete er beim Hombrucher FV 09, ehe Stationen in den Jugendabteilungen von Borussia Dortmund und dem FC Bayern München folgten. Bei den Bayern unterzeichnete er auch seinen ersten Profivertrag und kam dort in der Regionalligamannschaft zum Einsatz. Im Sommer 2018 wechselte Götze schließlich zum FC Augsburg, für den er sechsmal in der Bundesliga und dreimal im DFB-Pokal zum Einsatz kam.

Götze ist der nächste prominente Transfer der Lauterer, die mit Jean Zimmer (Fortuna Düsseldorf) und Daniel Hanslik (Holstein Kiel) bereits zwei Säulen verpflichtet haben, beide waren zuvor als Leihspieler beim FCK.