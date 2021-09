Felix Götze ist nach Schädelverletzung zurück

Wochenlang musste Felix Götze auf sein Comeback warten. Beim FCK-Sieg gegen Osnabrück war es dann endlich soweit. Ein Gänsehaut-Moment für den 23-Jährigen.

In der 86. Minute hatte die lange Leidenszeit von Felix Götze endlich ein Ende. Der Mittelfeldspieler des 1. FC Kaiserslautern wartete an der Seitenlinie auf sein Comeback nach wochenlanger Verletzungspause. Das Spiel war entschieden, der FCK führte 2:0 gegen den VfL Osnabrück. Die Arbeit war bereits getan, als Mike Wunderlich für den lange vermissten Mittelfeldspieler vom Platz ging. Und Götze konnte den Moment genießen - seinen Moment.

An den anderen Moment, also jenen Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Marvin Senger im Spiel bei Viktoria Berlin, der ihm einen Haarriss im Schädel und ein Schädel-Hirn-Trauma bescherte, will er sich lieber nicht mehr erinnern. Zur Sicherheit musste der 23-Jährige in Berlin auf der Intensivstation überwacht werden und durfte erst mehrere Tage später nach Hause.

Götzes langer Weg zurück

Die Rückkehr auf den Fußballplatz verlangte von Götze ebenfalls eine Menge Geduld. Die ersten zwei Wochen nach der Verletzung war an Training überhaupt nicht zu denken - zu groß das Risiko, dauerhaften Schaden anzurichten.

Auch danach ging es nur langsam vorwärts. Im SWR Sport-Podcast "Nur der FCK" sagte Götze Ende August, dass er erstmal ein paar Runden auf dem Fahrrad drehen durfte. Eine Woche später ging es mit den ersten Lauf-Einheiten weiter. Götze musste sechs Wochen auf sein Comeback warten.

Freude nach Comeback auf dem Betzenberg

Umso größer die Freude nach seiner Einwechslung: "Das ist das schönste Gefühl", erzählte der Rückkehrer im Interview mit SWR Sport. "Ich freue mich einfach, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich fühle mich gut." Bis zur Startelf ist es trotzdem noch ein weiter Weg, zu groß der konditionelle Rückstand. Da ist Götze realistisch. "Aber ich werde weiter Gas geben. Aufholen, aufholen, aufholen. Und dann hoffentlich immer länger auf dem Platz stehen."