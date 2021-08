Am Montag hat die Dritte Liga auf dem Betzenberg mal Pause: Unter Flutlicht spielen die Roten Teufel gegen Borussia Mönchengladbach aus der Bundesliga. Ein Pokalhighlight zweier Traditionsvereine

"Mutig agieren und defensiv gute Abläufe", das ist der Plan von FCK-Trainer Marco Antwerpen für den Hammer in der ersten Runde des DFB-Pokals. "Es ist wichtig, dass wir eine Reaktion auf das Spiel in Meppen zeigen. Wir wissen aber natürlich, was für ein Gegner da kommt und welche Offensivspieler Mönchengladbach im Kader hat. Wir müssen eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive finden", sagte Antwerpen.

"Die Underdog-Position tut uns gut"

FCK gestärkt nach Drittliga-Pleite gegen Meppen?

Eine Reaktion und Veränderung auf das Spiel in Meppen braucht es auf jeden Fall im Team. Nach der 0:1-Pleite gegen die Emsländer hatte es an der Leistung des viel Kritik gegeben - auch und vor allem von Antwerpen. Er hatte ein Umdenken gefordert. Auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel gegen Mönchengladbach hat er die Kritikfähigkeit seiner Spieler hervorgehoben. Antwerpen ist sich sicher, dass die Roten Teufel nach den intensiven Gesprächen und Analysen auch langfristig ein anderes Gesicht zeigen.

Der FCK muss einige Ausfälle kompensieren

Anas Bakhat, Philipp Hercher, Lucas Röser, Marlon Ritter und Dominik Schad fallen verletzt aus. Angreifer Simon Stehle, der vor Kurzem von Hannover 96 ausgeliehen wurde, hat noch Trainingsrückstand und ist ebenfalls nicht dabei. Er soll in der kommenden Woche erstmals mit der Mannschaft trainieren. Dagegen sind die zuletzt ausgefallenen Marvin Senger und Anil Gözütok wieder eine Option.

Doch weniger Fans erlaubt

Es wird ein Pokalspiel mit klar verteilten Rollen. Was mittlerweile schon feststeht: Wegen der hohen Corona-Inzidenz in Kaiserslautern dürfen nur 5.000 Fans ins Stadion. Kritik an dieser oft sehr spontanen Veränderung kommt von FCK-Sportchef Hengen: Er will langfristig ein anderes Veranstaltungskonzept.

Ein Highlight wird das Flutlicht-Spiel auf dem Betzenberg so oder so.

Wiederholung von Pokalsieg aus 1981?

Die Geschichte spricht sogar für Kaiserslautern: 1981 konnte der 1. FCK Borussia Mönchengladbach noch mit 3:1 im DFB-Pokal besiegen.

Ob dieser Coup auch 40 Jahre später nochmal gelingt, wird sich dann zeigen. Die Partie am kommenden Montag, Anpfiff ist um 20:45 Uhr, wird auch live in der ARD gezeigt.