FCK hadert mit vergebener Monster-Chance von Ritter: "Den muss er setzen"

per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern betrieb beim 0:0 gegen Borussia Dortmund II einen fast schon grotesken Chancenwucher. Auch wenn hinten erneut die Null stand, war der Ärger bei den Pfälzern über zwei vergebene Punkte groß.

"Den Schlusspunkt muss Marlon natürlich setzen. Das weiß er selbst. Dann hätten wir hier überragende drei Punkte geholt. Wir haben bereits zuvor in der zweiten Halbzeit das komplette Spiel an uns gerissen und hatten hochkarätige Chancen." Das Spielfazit von FCK-Trainer Marco Antwerpen nach der Nullnumer beim BVB II war geprägt von Ärger und Frust.

Insbesondere die Riesenchance von Ritter, der in der Nachspielzeit schon an BVB-Keeper Stefan Drljaca vorbei war, den Ball aber nicht ins verwaiste Tor schob, sondern noch einmal ins unnötige Dribbling ging und schließlich den Ball an Dortmunds Lennard Maloney verlor, hinterließ nicht nur Antwerpen fassungslos. Auch Ritters Mannschaftskollegen, die vorher ebenso wenig einen Treffer erzielen konnten, schauten ungläubig.

Antwerpen: "Ich denke, dass ein Punkt zu wenig ist"

Da half es auch nicht, dass der 1. FC Kaiserslautern mit nur elf Gegentoren nach 17 Spielen weiter die beste Defensive der 3. Liga stellt und bereits das zehnte Zu-Null-Spiel in dieser Saison schaffte. "Der Ärger über das Unentschieden überwiegt schon. Wir haben hinten sehr sicher gestanden und Chancen für den Gegner nur über Standards zugelassen. Am Ende haben wir es verpasst, den Punch zu setzen. Ich denke, dass ein Punkt zu wenig ist", bilanzierte Coach Antwerpen.

Ritter trauert seiner Chance nach

Mit einem Tag Abstand blickte auch Ritter selbst kritisch auf die Szene zurück. "Das ist natürlich Scheiße. Ich bin schon am Torwart vorbei, muss den Ball nur rein schieben, habe aber zwei bis drei Gedanken im Kopf - und habe leider die falsche Entscheidung getroffen", so der Exklusivspieler im Gespräch mit SWR Sport. "So ist manchmal der Fußball."

TV Tipp: SWR Sport in Rheinland Pfalz Alles zum Spiel des 1.FC Kaiserslautern gegen Borussia Dortmund II sehen Sie in SWR Sport. Los geht's am Sonntag ab 22:05 Uhr im SWR Fernsehen RP.

Doch Ritter Gelegenheit war nur das i-Tüpfelchen auf zahlreichen vergebenen Chancen der Gäste. Nachdem Mike Wunderlich schon vor der Pause nur die Latte getroffen hatte, hätte der FCK die Partie bei der Reserve des Bundesligisten aufgrund einer dominant geführten zweiten Halbzeit gewinnen müssen. Doch Daniel Hanslik brauchte in der 58. Minute etwas zu lange für den Abschluss, sodass die Gastgeber noch zur Ecke klären konnten. Philipp Hercher brachte den Ball in der 71. Minute nach einem Zuspiel von Hanslik nicht über die Linie. Ritters Auftritt in der zweiten Minute der Nachspielzeit setzte dann allem noch die Krone auf.

"Das wäre für die Fans überragend gewesen"

"Marlon muss den Ball einfach nur reinschieben. Er ist selbst todtraurig über seine vergebene Chance, aber so etwas passiert", sagte Antwerpen: "Das wäre für die Fans überragend gewesen, dann hätten wir hier sicher eine Riesenstimmung gehabt."

"Dortmund ist auch keine Blindentruppe"

Auch Spielmacher Wunderlich haderte mit dem Ergebnis. "Wir dürfen uns ärgern, denn wir hatten die Chancen und hätten gewinnen müssen. Da hätten wir in der Tabelle weiter oben ranrücken können. Aber Dortmund ist auch keine Blindentruppe", bilanzierte der 36-Jährige und blickte voraus: "Jetzt müssen wir gucken, dass wir nächste Woche gegen Viktoria Köln gewinnen."