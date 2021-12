"Wir sind Betze" - der soziale Spielmacher des FCK

Der FCK-Fan-Club "Wir sind Betze" engagiert sich sozial in der Region. Ob Nothilfe nach der Flut oder Weihnachtsaktion - WSB ist sich für kein soziales Engagement zu schade.

"Wenn du mich brauchst, werd' ich dich begleiten, durch die Hölle mit dir gehen"

Die Zeile aus dem FCK-Song hat der 2017 gegründete Fan-Club "Wir sind Betze" (WSB) beim Wort genommen. Das Ziel des Clubs ist es, den FCK zu unterstützen und gleichzeitig sozial aktiv zu sein.

WSB-Vorstand Frieder Mathis (von links), FCK-Spieler Marius Kleinsorge, Markus Walle (WSB), ASB-Vertreter Manuel Jutzi und Betze Engel Botschafter Horst Schömbs bei der Scheck-Übergabe der Weihnachtsaktion vor dem Stadion. SWR Frieder Mathis

Lebenswünsche an Weihnachten erfüllen

Nicht von ungefähr kam daher auch in diesem Jahr wieder einiges an Spenden zusammen. Anlässlich der jährlichen Weihnachtsaktion sammelte der WSB rund 1.600 Euro für den "Wünschewagen" des Arbeiter- und Samariterbundes (ASB). Dieser ermöglicht Menschen in ihrer letzten Lebensphase den Besuch eines Wunschortes.

Seitdem sich der Club im Jahr 2017 gegründet hat, wurde einiges in Bewegung gesetzt. Das Engagement geht weit über den FCK hinaus und kommt der ganzen Region zugute. In den vier Jahren verkaufte der Fan-Club beispielsweise Fan-Artikel, deren Erlöse unter anderem an die "Betze Engel", das Sozialprojekt des FCK, weitergegeben wurden. 11.000 Euro kamen in diesem Jahr bei den "Betze Engeln" zusammen, 4.000 Euro davon stammen von WSB. Das Geld wurde zu gleichen Teilen an 22 soziale Einrichtungen in der Region gespendet.

Stadionsprecher und Botschafter der "Betze-Engel" Horst Schömbs (mitte) und WSB-Vorstand Frieder Mathis (rechts) übergeben einen Scheck von 11.000 Euro an 22 soziale Institutionen. SWR Frieder Mathis

Solidarität in der Krise

Insbesondere in Krisenzeiten zeigt sich: Der Fan-Club rückt noch näher zusammen. Im vergangenen Sommer zögerte der WSB nicht und sammelte zügig Spenden für die Betroffenen in den Hochwassergebieten. Die Spendenbereitschaft war überwältigend und der Fan-Club konnte mehr als 20.000 Euro als Soforthilfe spenden. Dieses Geld half Personen, "die von Mitgliedern des Clubs vorgeschlagen wurden, aber auch Leuten, die gar nichts mit dem FCK zu tun haben", beschreibt Frieder Mathis, Vorstandsvorsitzender von WSB.

Der in diesem Jahr verstorbene FCK-Ehrenpräsident Norbert Thines hat zahlreiche soziale Projekte unterstützt und ins Leben gerufen. "Wir sind Betze" hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen sozialen Geist weiter aufleben zu lassen. Wenn jemand in der Umgebung Hilfe braucht, ist auf WSB stets Verlass - insgesamt kamen in diesem Jahr knapp 34.000 Euro zusammen.

Vorstellung "Wir sind Betze"

Sportlich drittklassig - sozial erstklassig

Am 19.09.2017 verlor der FCK zuhause mit 0:2 gegen Erzgebirge Aue. Die Stimmung war nach zwei Punkten aus sieben Spielen in der 2. Bundesliga auf dem Tiefpunkt. Die Gründungsmitglieder von "Wir sind Betze" um Frieder Mathis machten jedoch aus der Not eine Tugend und gründeten in dieser schwierigen Stunde des Vereins ihren Fan-Club. Der FCK stieg am Ende der Saison in die 3. Liga ab.

Heute, vier Jahre später, läuft es endlich wieder besser. "Happy" sei Frieder Mathis beim Blick auf die aktuelle sportliche Entwicklung des FCK. Obwohl das zu Beginn dieser vierten Saison in der Drittklassigkeit nicht so aussah. "Das Spiel gegen Mannheim mit neun Mann war der Wendepunkt", meint Mathis.

Mittlerweile mischen die Roten Teufel wieder oben mit und sind in greifbarer Nähe zu den Aufstiegsplätzen. Wer weiß, vielleicht klappt es in naher Zukunft mit der ersehnten Rückkehr in die 2. Bundesliga - das Engagement von "Wir sind Betze" ist jedenfalls schon erstklassig. Marcus Sommer bringt es in seinem Song auf den Punkt: "Der Blick geht nur nach vorne, in unserem Herzen brennt noch Licht."