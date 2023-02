Der 1. FC Kaiserslautern will auswärts wieder ein anderes Gesicht zeigen

Nach der ersten Auswärtsniederlage der Saison gegen den FC St. Pauli muss der 1. FC Kaiserslautern nur fünf Tage später wieder auswärts ran - und will es besser machen.

Der 1. FC Kaiserslautern war die letzte Profi-Fußballmannschaft aus den ersten drei Ligen, die in dieser laufenden Saison noch kein Auswärtsspiel verloren hat. Bis zum vergangenen Sonntag. Bei der 0:1-Niederlage gegen den FC St. Pauli erwischte die Mannschaft von Dirk Schuster nicht ihren besten Tag. "Wir haben heute kein gutes Auswärtsspiel gemacht", so der FCK-Trainer, der es nur fünf Tage später in Paderborn besser machen will.

Das Hinspiel war die erste FCK-Saisonniederlage

Nur drei Spiele hat Kaiserslautern in dieser Zweitligasaison bisher verloren - das erste zu Hause gegen den jetzigen Gegner Paderborn. 0:1 aus Sicht des FCK am vierten Spieltag. Gegen das offensivstärkste Team der Liga (44 Treffer) will Dirk Schuster wieder ein anderes Auftreten seiner Mannschaft sehen. Sein Team habe von der Passgenauigkeit und -qualität her auf St. Pauli "unterirdisch Fußball gespielt", so der FCK-Coach. Gerade offensiv kam deutlich zu wenig von Kaiserslautern.

Paderborn kennt nur eine Richtung

Gegen Paderborn wird der Fokus trotzdem auch erstmal auf der Defensivabeit liegen, denn der formstarke Gegner ist bekannt für seine sehr offensive Spielweise.

Scheiß egal, ob die Mannschaft 2:0, 3:0 führt, oder 0:2, 0:3 hinten liegt. Diese Truppe kennt nur eine Richtung und die ist Richtung gegnerisches Tor.

Um den torgefährlichen Gegner zu stoppen, will Dirk Schuster eine stabile und saubere Defensive seiner Mannschaft sehen, aber trotzdem das Offensivspiel nicht vernachlässigen. "Wir müssen den Mut und die Überzeugung entwickeln, dass man Paderborn auch wehtun kann." Sein Team muss bereit sein, selbst offensiv in Aktion zu treten und gefährlich zu werden, so Schuster.

Alle im Kader fit, auch Fans wieder mit dabei

Personalsorgen hat Schuster keine, alle im Kader sind fit. Auch der formstarke Hendrick Zuck, der gegen St. Pauli nicht gespielt hatte, ist nach Hüftproblemen wieder mit dabei und "wird definitiv im Kader sein".

Die Unterstützung der FCK-Anhänger ist weiter ungebrochen. 3000 waren auf St. Pauli dabei, viel mehr hätten gerne eine Karte ergattert. Und auch in Paderborn waren alle 2400 Tickets für Gästefans innerhalb weniger Minuten ausverkauft.