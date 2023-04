FCK-Trainer Dirk Schuster will die Spannung hoch halten

Die Saison für den 1.FC Kaiserslautern ist gelaufen. Nach oben und unten geht in der Tabelle nicht mehr viel. Trainer Dirk Schuster fordert von seinem Team aber bis zum letzten Spiel vollen Einsatz.

Es plätschert nur noch so ein bisschen vor sich hin. Zumindest kann man bei den Spielen des 1.FC Kaiserslautern ein bisschen den Eindruck gewinnen. Nimmt man das 0:0 vom vergangenen Wochenende in Regensburg als Beispiel, dann merkt man schon: die Luft ist raus! Auch wenn FCK-Trainer Dirk Schuster dem natürlich widerspricht: "Mutlos würde ich den Auftritt von uns in Regensburg nicht bezeichnen, das würde ich von uns wegschieben". Egal, wie der FCK aktuell drauf ist, die Fans honorieren die gesamte Saisonleistung. Auch das Spiel gegen Rostock (Samstag, 13 Uhr) wird wieder ein "Betze-Festtag" werden. Über 40.000 Tickets wurden bereits verkauft. Knapp über 2.000 Fans kommen aus Rostock mit nach Kaiserslautern.

Jeder Punkt zählt

Nach 29 von 34 Spieltagen steht der FCK auf Tabellenplatz sieben. Das ist zweifelsohne eine überragende Leistung des Aufsteigers. Mit mittlerweile 44 Punkten hat und hatte Kaiserslautern zu keinem Zeitpunkt der Saison auch nur einen Hauch mit dem Abstiegskampf zu tun. Darauf sind sie zurecht stolz in der Pfalz.

Gegner Rostock steckt im Abstiegskampf

Wie schon der letzte FCK-Gegner, Jahn Regensburg, steckt auch der kommende noch mitten im Abstiegskampf. Hansa Rostock steht aktuell auf einem Abstiegsplatz, zeigte aber in den letzten Wochen leicht aufsteigende Form. "Dieser Tabellenplatz täuscht etwas", sagt FCK-Coach Schuster vor dem Spiel. "Da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die den unbedingten Willen hat, Spiele für sich zu entscheiden".

Hansa-Trainer Alois Schwartz kennt Kaiserslautern

Der Trainer der Rostocker ist ein alter Bekannter: Alois Schwartz. Seit ein paar Wochen hat Schwartz in Rostock das Sagen. Beim FCK machte der heute 56 Jahre alte Schwabe seine ersten Schritte als Coach. 201 Partien hat Schwartz als Coach in der 2. Liga mittlerweile erlebt, die ersten vier davon in Kaiserslautern. Schwartz war im Mai 2009 eigentlich Trainer der zweiten Mannschaft der Lauterer. Dann wurde Milan Sasic (nach einer 1:5 Niederlage in Rostock) entlassen. Schwartz übernahm die Profis für den Rest der Saison und belegte am Ende Rang sieben. Die aktuellen FCK-Profis Jean Zimmer und Hendrick Zuck spielten damals auch schon unter Alois Schwartz im FCK-Trikot.

Das Duell der Meister von 1991

Kaiserslautern und Rostock haben schon in den höchsten drei Ligen Deutschlands gegeneinander gespielt. Auch im DFB-Pokal gab es dieses Duell schon. Im Juli 1991 gab es ein historisches Duell: Beide spielten als Meister im Halbfinale des damaligen Supercups gegeneinander. Der FCK als Bundesliga-Meister. Rostock als letzter Meister der DDR-Oberliga. Kaiserslautern siegte (unter Trainer Karl-Heinz Feldkamp mit 2:1).

Beide haben ein Barcelona-Trauma im Europapokal erlebt

Im gleichen Jahr, 1991, hatten beide Vereine auch ihr "Barcelona-Erlebnis". Im Europapokal der Landesmeister schied Rostock in der 1. Runde gegen das spanische Topteam aus. Der FCK scheiterte dann im Achtelfinale am späteren Cup-Gewinner. Das Rückspiel auf dem Betzenberg gegen Barca (3:1) mit dem Last-Minute-Tor des Spaniers José Mari Bakero zum 3:1 für die Katalanen, gehört definitiv zu den legendärsten Spielen, die es je auf dem Betze gab in der Geschichte des 1. FC Kaiserslautern.