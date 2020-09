Der 1. FC Kaiserslautern hat dieses Jahr noch kein Spiel in der 3. Liga gewonnen. Am Samstag kommt nun mit dem FSV Zwickau auch noch das Team auf den Betzenberg, das Tabellenführer Duisburg geschlagen hat.

Boris Schommers hat einen neuen Nebenjob. Der FCK Trainer ist nun auch als Wander-Experte und Bergführer gefragt. Nach zwei Siegen und zwei Unentschieden im Jahr 2020 befinde sich der FCK doch in einer Talsohle, wird Schommers vor dem Spiel gegen Zwickau gefragt. Er sei zwar unzufrieden mit den Ergebnissen, sagt Schommers, aber wenn der FCK in einer Talsohle stecke, dann müsse das Team ja vor Weihnachten auf dem Mount Everest gewesen sein - nach fünf Siegen in Folge. Damals Ende 2019 – als die Fans mal wieder vom Aufstieg träumten.

Tabellennachbarn Zwickau überholen

In der Realität fehlen dem FCK zehn Punkte zum Aufstiegsrelegationsplatz (3.) bei noch 14 Spieltagen – 42 Punkte sind noch zu vergeben. In der anderen Realität trennen den FCK nur fünf Punkte von einem Abstiegsplatz. Wer es ganz dramatisch mag: In diesem Jahrzehnt hat der 1. FC Kaiserslautern noch kein Ligaspiel gewonnen. Dennoch muss jetzt ein Sieg her, gerade gegen den FSV Zwickau. Die Sachsen stehen punktgleich einen Platz vor dem FCK in der Tabelle. Die Zwickauer haben vor zwei Wochen noch beim Tabellenletzten aus Jena verloren, um direkt danach gegen den Tabellenführer Duisburg zu gewinnen. Die Mannschaft sei momentan "konstant inkonstant".

Gerade deshalb erwartet Schommers von seinem eigenen Team nicht nur eine konstante Leistung, sondern eine konstante Leistung über 90 Minuten. Das klingt, als würde Schommers wiederholen, was er seit Wochen seinen Spieler predigt: Das Spiel beginnt in der 1. Minute, denn wann immer mindestens "ein gruppen-dynamischer Bereich pennt", dann hat der Gegner leichtes Spiel. Die anderen Mannschaften hätten bisher "das Glück, dass gegen uns die erste Chance immer drin ist."

TV-Tipp Wir zeigen das Drittligaspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FSV Zwickau live ab 14 Uhr im SWR Fernsehen. Einen ausführlichen Spielbericht sehen Sie dann ab 17:30 Uhr in "SWR Sport".

Florian Pick soll seinem Instinkt folgen, nicht nachdenken

Der "gruppendynamische Bereich" Angriff funktioniert aber auch nicht so, wie Schommers sich das vorstellt. Florian Pick, 2020 noch ohne Torerfolg, bekam vom Trainer deshalb nun die bemerkenswerte Anweisung: "In Strafraumnähe nicht nachdenken, dem Instinkt folgen und: Schießen, mit links, mit rechts, volley!" Einfach rein damit.

Das könnte also eine schöne Wanderung werden am Samstag. Denn Schommers kann fast seine gesamte Seilschaft versammeln. Nur Hikmet Ciftci fehlt noch wegen seiner Rotsperre und Philipp Hercher hat noch muskuläre Probleme. Fünf Siege in Folge und der FCK wäre wieder auf dem "Mount Everest", der Weg dahin beginnt aber – wie immer – erst auf dem 285 Meter hohen Betzenberg.