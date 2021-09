Verlieren verboten - der FCK hofft in Verl auf die Wende

per Mail teilen

Nach dem schwer erkämpften 0:0 in doppelter Unterzahl gegen den SV Waldhof Mannheim möchte der 1. FC Kaiserslautern endlich auch auswärts punkten.

Einen kleinen, wenn auch sehr kleinen und äußerst schwachen Trost gibt es doch noch für die Fans des 1. FC Kaiserslautern beim Blick auf die Auswärtsbilanz. Obwohl nach vier Spielen noch ohne Punkt und ohne erzielten Treffer liegen die Roten Teufel in der Tabelle noch vor Viktoria Köln. Was die aktuelle Lage bei den Pfälzern aber nicht besser macht. Und so weiß auch Trainer Marco Antwerpen, dass er schnellstmöglich Erfolge liefern muss.

Angesprochen auf die Diskussionen um seine Person sagte er vor der Partie in Verl: "Damit kann ich gut leben, weil man sich der Herausforderung gerade bei Traditionsvereinen immer stellen muss. Mit den Erwartungen im Umfeld kann ich sehr gut umgehen". Wobei sich dennoch die Frage stellt, wie groß die Geduld bei den Verantwortlichen ist - gerade im Hinblichk auf die erschreckende Auswärtsbilanz.

Große Personalsorgen

Das Vorhaben, beim Tabellenelften SC Verl (Sonntag 14.00 Uhr im Stadion in Lotte) den ersten Auswärtserfolg einzufahren, wird durch die große Personalnot geschmälert. Neben den Langzeitverletzten und den Gesperrten - Marvin Senger und Kevin Prince Redondo sahen im Derby gegen Mannheim die rote Karte - fehlt auch Kapitän Jean Zimmer wegen Rückenproblemen. Zudem steht hinter dem Einsatz von Stürmer Elias Huth noch ein Fragezeichen. Stichwort Stürmer, hier liegen ohne Zweifel die größten Probleme. Ganze vier Treffer stehen nach acht Spieltagen zu Buche, alle erzielt auf dem Betzenberg. Doch der Coach relativiert: "Wir sind in vielen Bereichen gerfordert", sagt Antwerpen, "nicht nur bei der Chancenverwertung. Wir müssen noch mehr investieren. Das kann nicht immer nur an den Stürmern hängenbleiben. Wir brauchen von allen Tore, aus Standardsituationen und aus dem Spiel heraus.

Keine Kontinuität

Dass sich der 1. FC Kaiserslautern auswärts endlich einmal anders präsentieren muss, ist allen klar. Marco Antwerpen ist aber nach wie vor optimistisch, dass dies funktionieren wird. Auch wenn er sein Team schon wieder verändern muss: "Kontinuität sieht anders aus, ich würde mir wünschen, endlich einmal häufiger mit der gleichen Aufstellung ins Spiel zu gehen. Dann würden die Automatismen auch besser greifen." Aber, so der Coach weiter: "Wir haben immer noch genug Spieler, und entsprechend werden wir wieder elf Spieler auf den Platz bringen."

Pokalspiel in Mechtersheim

Auswärts etwas einfacher als in der Liga dürfte es für den 1.FC Kaiserslautern in der nächsten Runde im Verbandspokal werden. Dort spielt der FCK Anfang Oktober beim Oberligisten TuS Mechtersheim.