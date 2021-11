Spiel findet statt: FCK will gegen Wehen Wiesbaden trotz Corona-Ausfällen punkten

per Mail teilen

Das Corona-Virus hat auch den Fußball fest im Griff und unterscheidet nicht nach Spielklasse. Egal ob Bayern München oder 1. FC Kaiserslautern. Positiv getestete Spieler erfordern Flexibilität bei der Aufstellung.

In der Fragerunde mit den Journalisten vor dem Spiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 14 Uhr) wird schnell klar: FCK-Trainer Marco Antwerpen ist genervt von dem Thema Corona, das ihm die Planungen für das Spiel nicht leichter macht. Trotz fünf positiv getesteten Spielern in der Mannschaft ist der Coach sicher, eine schlagkräftige Truppe an den Start zu bringen. Somit wird die Partie sicher stattfinden.

"Absolutes Vertrauen in die Spieler, die auflaufen werden"

"Wir haben momentan eine richtig gute Stimmung in der Mannschaft und wollen uns davon jetzt nicht aus dem Tritt bringen lassen. Wir haben absolutes Vertrauen in die Spieler, die auflaufen werden. Und die werden auch eine richtig gute Leistung bringen", sagt der Trainer und versucht, gar nicht erst den Gedanken aufkommen zu lassen, dass die Mannschaft geschwächt sein könnte.

Nach dem Derby-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken soll der Höhenflug auch nach der Länderspielpause fortgesetzt werden. Aktuell steht der FCK auf Tabellenplatz sechs und hat mit zwei Punkten Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz durchaus die Chance, endlich ganz oben mitzumischen.

Wieder mal ein neuer Trainer beim Gegner auf der Bank

Allerdings haben die punktgleichen Wiesbadener ähnliche Ambitionen und zudem einen neuen Trainer. Marcus Kauczinski wird gegen die Roten Teufel erstmals bei Wiesbaden an der Seitenlinie stehen. Zum dritten mal in dieser Saison muss sich FCK-Coach Antwerpen beim Gegner auf einen neuen Trainer einstellen.

In Duisburg und gegen Würzburg waren die Ergebnisse mit einem Remis und einer Niederlage durchwachsen. Gegen Wiesbaden soll es besser laufen. "Wir versuchen uns viel Informationen zu holen über den Trainer Kauczinski, über seine Spielidee. Wir haben auch das Pokalspiel von Wiesbaden gesehen und fühlen uns gut eingestellt auf den Gegner", gibt sich Antwerpen optimistisch.

TV Tipp: SWR Sport in Rheinland Pfalz Alles zum Spiel des 1.FC Kaiserslautern gegen Wehen Wiesbaden sehen Sie in SWR Sport. Los geht's am Sonntag ab 22:05 Uhr im SWR Fernsehen RP. Studiogast ist FCK-Kapitän Jean Zimmer.

Auf die Unterstützung der Fans kann der FCK sicher wieder bauen. Bisher sind 15.500 Tickets verkauft. Alle Zuschauer müssen geimpft oder genesen sein.