FCK-Coach Dirk Schuster: "Wir sind gewappnet"

Trotz des torlosen Remis im ersten Zweitliga-Relegationsspiel gegen Dynamo Dresden fährt der 1. FC Kaiserslautern mit breiter Brust nach Sachsen. FCK-Trainer Dirk Schuster verspricht: "Wir sind gewappnet."

Nach dem 0:0 zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden im Relegations-Hinspiel auf dem Betzenberg steht den Traditionsklubs im Rückspiel ein echtes Finale bevor. Vor dem Kampf um den letzten freien Platz in der 2. Bundesliga will FCK-Trainer Dirk Schuster seiner Mannschaft die nötige Mischung aus Anspannung und Lockerheit vermitteln.

Dirk Schuster: "Warum sollten wir dort nicht gewinnen?"

"Natürlich ist es ein Endspiel. Es ist eine Fifty-Fifty-Situation. Beide Mannschaften sind in der Verlosung dabei", sagte Schuster auf einer Pressekonferenz mit Blick auf die Partie (Dienstag, 20:30 Uhr): "Es ist überhaupt nichts passiert. Wir können mit dem 0:0 wunderbar leben und fahren mit breiter Brust nach Dresden. Wir sind gut gewappnet und optimistisch. Warum sollten wir dort nicht gewinnen?"

Der FCK geht das Spiel also selbstbewusst an - aber ohne Übermut. "Wir sollten das Spiel mit einer gesunden Portion Demut angehen", sagte Schuster. "Es ist ein echtes Endspiel, es muss einen Sieger geben, und darauf sind wir eingestellt."

Der FCK-Trainer erwartet gegen Dresden, das im Jahr 2022 noch sieglos ist, ein Kampfspiel. Sein Team, so Schuster, sei vorbereitet. "Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir das Spiel absolut positiv angehen sollten. Wir wollen versuchen, Dynamo zu ärgern. Darauf werden wir uns einstellen, ebenso auf viele Eventualitäten, wie der Gegner auftreten könnte."

"Da muss geackert werden"

Personell, so der Coach weiter, sehe es gut aus: "Wir müssen heute und morgen noch viel besprechen und schauen, wie es den Spielern nach der Partie von Freitag geht. Für das Spiel am Dienstag, in dem geackert werden muss, werden wir Spieler einsetzen, die 100 Prozent fit sind." Bis auf Lucas Röser stehen Schuster alle Spieler zur Verfügung.

Für den FCK wäre der Aufstieg enorm wichtig. Die Roten Teufel wollen nach vier Jahren raus aus der ungeliebten 3. Liga, um sich das finanzielle Plus im zweistelligen Millionenbereich zu sichern.

"Es geht um sehr viel", sagte auch Geschäftsführer Thomas Hengen, der nach dem verspielten direkten Aufstieg den bisherigen Trainer Marco Antwerpen durch Schuster ersetzt hatte. Der FCK-Boss blickt dem Spiel dabei ebenso optimistisch entgegen wie sein Coach: "Wir werden uns etwas einfallen lassen, um dem Gegner wehzutun."