1. FC Kaiserslautern plant drei Punkte gegen Havelse ein

Das Hinspiel gegen den TSV Havelse markierte einen Wendepunkt im Saisonverlauf des 1. FC Kaiserslautern. Mit dem 6:0-Erfolg entfernten sich die Pfälzer deutlich von der Abstiegszone und spielen seither oben mit.

Am 11. Spieltag war beim Duell des 1. FC Kaiserslautern gegen den TSV Havelse die Rollenverteilung noch keinesfalls klar. Die Norddeutschen waren zwar schon damals Tabellenletzter, aber der FCK hatte auch nur drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Doch dann gelang der Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen ein Befreiungsschlag. Der 6:0-Erfolg war Balsam für die Seele und im Nachhinein betrachtet begann mit diesem Erfolg die Trendwende für den FCK.

Trendwende in der Hinrunde nach 6:0

Spieltag für Spieltag arbeitete sich der Klub nach oben. Es gab zwar danach noch Rückschläge wie das 0:2 gegen Würzburg, aber die Formkurve zeigte trotzdem nach oben. Inzwischen sind die Ausgangspositionen vor diesem Duell ganz andere. Havelse steht noch immer am Tabellenende und hat schon siebe Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz während Kaiserslautern als Tabellenzweiter seit Wochen auf Aufstiegskurs ist, den es nun gegen Havelse fortzusetzen gilt. Auf dem Papier ist die Favoritenfrage eindeutig geklärt, in der Praxis könnte die Sache aber anders aussehen, warnt FCK-Trainer Marco Antwerpen:"Ich halte nicht viel davon, diese Außenseiterrolle zu verteilen. Wir kennen die Platzierung von uns und wir kennen den Tabellenstand von Havelse. Wir wissen aber auch, dass sie in den letzten Spielen auch Punkte geholt haben. Deshalb gehen wir nie von der Tabellensituation aus, sondern von der aktuellen Form."

Unnötige Patzer könnten Aufstieg gefährden

Bei noch neun ausstehenden Spielen darf der FCK sich jetzt keine größeren Patzer mehr erlauben, um das große Ziel des Aufstiegs nicht noch zu gefährden. Dass Siege für den FCK niemals einen Selbstverständlichkeit sind, haben die letzten Wochen gezeigt, wo der Klub doch die eine oder andere Feder lassen musste. Aus den vergangenen fünf Spielen holte der FCK nur zwei Siege. Gegen die Münchner Löwen gab es die erste Niederlage nach zuvor 13 ungeschlagenen Partien nacheinander.

Solides Selbstbewusstsein beim FCK

Aber es spricht für das solide Selbstbewusstsein des FCK, dass er sich davon nicht aus dem Konzept bringen lässt. Danach gelang schon wieder ein 1:0-Sieg in Osnabrück. Selbstzweifel sozusagen im Keim erstickt. Trainer Marco Antwerpen ist deshalb sicher, dass seine Mannschaft mit voller Konzentration in das Spiel gegen das Tabellenschlusslicht gehen wird: "Wir brauchen die Mannschaft nicht nochmal zu sensibilisieren, das mussten wir die ganze Saison nicht. Wir nehmen jeden Gegner ernst und das ist auch so in der Mannschaft angekommen", so die Einschätzung von Antwerpen.

Endspurt im Aufstiegsrennen eingeläutet

Verzichten muss Marco Antwerpen allerdings in diesem Spiel auf René Klingenburg nach dessen Gehirnerschütterung in Osnabrück, sowie auf Lucas Röser und Kapitän Jean Zimmer. Doch an der Favoritenrolle des FCK in diesem Heimspiel dürfte das nichts ändern. Der Endspurt zum Aufstieg sollte bei jedem Spieler auf dem Platz einen Extra-Schub Motivation auslösen, besondere Anspannung gibt es aber nicht. "Es sind noch reichlich Spiele, da muss nicht jetzt schon die Anspannung zunehmen. Wir wollen einfach weiter liefern und das werden wir auch machen", sagt Antwerpen mit voller Überzeugung.