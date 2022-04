FCK will vorletzten Schritt zum Aufstieg machen

Im letzten Heimspiel der Saison gegen Dortmund II muss der FCK gewinnen, um noch den direkten Aufstieg schaffen zu können. Das Fritz-Walter-Stadion wird dazu eine Kulisse bieten, die an die Champions League erinnern dürfte.

Ist das noch 3. Liga? Eigentlich nicht, aber es ist eben der 1. FC Kaiserslautern. Bereits beim Derby gegen Saarbrücken war das Fritz-Walter-Stadion mit rund 47.000 Zuschauern ausverkauft. Die Fans wollen den Verein förmlich in die zweite Liga brüllen, so eine Euphorie hat es in dieser Spielklasse wohl noch nie gegeben. Der Schwarzmarkt für Tickets blüht, es würden wohl auch 60.000 oder gar 100.000 Fans ins Stadion gehen, wenn sie ein Ticket bekommen könnten.

Spiel gegen Dortmund kein Selbstläufer

Dabei heißt der Gegner zwar Borussia Dortmund, aber eben nicht mit Erling Haaland, Jude Bellingham oder Marco Reus, sondern mit Franz Pfanne und Ted Tattermusch. Wobei man den Dortmunder Kickern der zweiten Mannschaft sicherlich nicht das Talent absprechen sollte. Die Mannschaft hat sich als Aufsteiger in der 3. Liga im Mittelfeld der Tabelle festgesetzt. Der FCK weiß selbst am besten, dass auch das nicht selbstverständlich ist.

Ausfall von Abwehrchef Kraus schwer zu kompensieren

Schmerzhaft vermissen wird Trainer Marco Antwerpen seinen gesperrten Abwehrchef Kevin Kraus. Hier muss er umstellen, voll ersetzbar ist Kraus aber nicht. "Den Wert von Kevin Kraus möchte ich dann doch mal besonders herausstellen. Ihn in dieser Phase zu ersetzen ist nicht einfach, denn er hat diese komplette Ruhe, er lässt sich von nichts aus der Fassung bringen und bleibt immer sehr souverän", so die Einschätzung des Trainers. Ansonsten will Antwerpen das taktische Konzept gegen Dortmund aber nicht im Detail verraten: "Wir haben ein Heimspiel und sind da immer gut damit gefahren mit einem Mix aus Gegner kommen lassen und selbst ins hohe Pressing zu gehen. Das werden wir wieder situativ so machen", erläutert Antwerpen seine Marschrichtung.

Viel Psychologie im Spiel

Auf dem Papier spricht alles für den FCK. Die Pfälzer sind die heimstärkste Mannschaft der Liga, sind Tabellenführer in der Rückrundentabelle, haben die Unterstützung ihrer unglaublichen Fans. Was soll da noch schief gehen? Nun ja, die Psychologie kommt nun eben auch immer stärker ins Spiel. Der FCK hat viel zu verlieren. Der Aufstieg wird erwartet, möglichst ohne den Umweg der Relegation. Durch die Niederlage gegen Wehen Wiesbaden hat sich die Ausgangslage verschlechtert. Aus eigener Kraft kann der FCK es nicht mehr direkt in die zweite Liga schaffen.

Bei Sieg Relegation sicher

Die ganzen "Was wäre wenn-Gedankenspiele" zehren an den Nerven, die vielleicht doch bei dem einen oder anderen Spieler zu flattern beginnen. Mit einem Sieg gegen Dortmund wäre aber zumindest die Relegation gesichert. Für Antwerpen wäre das aber kein erstrebenswertes Zwischenziel. "Wir haben uns zuletzt in Heimspielen immer wie eine Spitzenteam präsentiert. Wir wollen da drei Punkte holen und denken nicht an Etappen- oder Zwischenziele", sagt der Trainer.

Hoffen auf Patzer von Braunschweig

Der Standardspruch lautet in solchen Situationen immer: "Wir schauen nur auf uns und konzentrieren uns darauf, dass wir unsere Spiele gewinnen." Aber man darf sich sicher sein, dass die ganze FCK-Mannschaft heute Abend ein Auge auf das Spiel von Eintracht Braunschweig gegen Tabellenführer Magdeburg haben wird. "Wir werden keinen Teamabend deshalb machen, aber jeder wird wohl das Spiel für sich schauen", sagt Trainer Marco Antwerpen. Die Hoffnung ist, dass Magdeburg trotz bereits gesichertem Aufstieg noch vollen Einsatz zeigt und in Braunschweig punktet. Aktuell hat Braunschweig auf dem Relegationsplatz zwei Punkte Rückstand auf den FCK, aber die Norddeutschen haben noch ein Spiel mehr. Der FCK ist am letzten Spieltag ja bekanntermaßen zur Tatenlosigkeit verdammt, weil Gegner Türkgücü München wegen Insolvenz nicht mehr mitspielt.

FCK: Restprogramm in der 3. Liga 1. FC Kaiserslautern - Borussia Dortmund II. (36. / Sa. 30.04. / 14:00 Uhr)

Viktoria Köln - 1. FC Kaiserslautern (37. / So. 08.05. / 14:00 Uhr) Am 38. Spieltag hat der FCK spielfrei. Gegner Türkgücü München musste Insolvenz anmelden. Das Spiel findet nicht statt.

Rechenspiele im Konjunktiv

Der Optimalfall aus FCK-Sicht ist ziemlich klar. Wenn Braunschweig am Freitag gegen Magdeburg verliert und der FCK sein Spiel am Samstag gegen Dortmund gewinnt, beträgt der Vorsprung der Pfälzer vor dem Relegationsplatz fünf Punkte. Dann hätte der FCK sein Schicksal wieder selbst in der Hand. Denn sollte der FCK dann auch sein letztes Saisonspiel in Köln gewinnen, dann wäre er aufgestiegen. Leider steckt in diesen Planspielen noch ziemlich viel Konjunktiv. Die Realität schreibt ihre eigenen Geschichten.