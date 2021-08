Nach dem Fehlstart in die neue Drittligasaison wächst bereits vor dem vierten Spieltag der Druck auf den 1. FC Kaiserslautern. Gegen 1860 München wollen sich die Roten Teufel anders präsentieren.

Noch kein einziges Tor, gerade einmal ein Punkt, Tabellenvorletzter - den Start in die neue Saison hatte sich der 1. FC Kaiserslautern mit Sicherheit etwas anders vorgestellt. Und so steht das Team, auch wegen der Nicht - Leistung beim 0:4 bei Aufsteiger Viktoria Berlin, bereits in dieser frühen Phase gehörig unter Druck: "Wir waren mit der Leistung in Berlin natürlich nicht einverstanden und haben das der Mannschaft in dieser Woche auch deutlich zu verstehen gegeben", sagt FCK-Trainer Marco Antwerpen.

Man habe die aktuelle Situation im Trainerteam und mit Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen besprochen. "Wir müssen in der Liga ankommen und uns auf Gegner einstellen, die Drittligafußball spielen. Das müssen wir auch machen. Wir sind dabei Lösungen zu präsentieren und haben das in dieser Woche auf den Weg gebracht", erklärte der Coach.

Nicht in Konsequenzen, sondern in Lösungen denken

Auf die Frage, wie es nach dem teilweise desolaten Auftritt in Berlin jetzt weitergehen soll, meinte Antwerpen. "Wir müssen jetzt nicht in Konsequenzen, sondern in Lösungen denken." Diese wurden in Laufe der Woche erarbeitet und sollten dann gegen die Löwen und München auch auf dem Platz umgesetzt werden. "Dass wir das Gesicht der Mannschaft im Spiel gegen 1860 verändern müssen, ist klar. Das haben wir der den Jungs deutlich zu verstehen gegeben."

Antwerpen sieht sein Team in einem Entwicklungsprozess, erkennt aber auch, dass diese Entwicklungsprozesse für ihn als "ungeduldigen Menschen" länger dauern als erwartet. "Wir sind aber optimistisch, dass wir wieder in die richtige Richtung gehen", fügt der Trainer an, der allerdings gegen die Löwen auf einige Spieler verzichten muss. Neben den schon länger verletzten Anas Bakhat, Lucas Röser, Marlon Ritter und Kevin Kraus fehlen auch Felix Götze und Keeper Avdo Spahic. Zudem sind die Einsätze der angeschlagenen Kenny Prince Redondo, René Klingenburg und Hendrick Zuck fraglich. Für die Partie sind im Fritz-Walter-Stadion 20.000 Zuschauer zugelassen. Rund 8.000 Tickets sind FCK-Angaben zufolge bislang verkauft.