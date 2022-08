Trotz Platz vier nach fünf Spielen: FCK-Kader muss verstärkt werden

Am 1. September um 18:00 Uhr schließt für die deutschen Fußball-Ligen das Transferfenster. Auch beim 1. FC Kaiserslautern dürfte bis dahin noch viel hinter den Kulissen verhandelt werden.

Fünf Spieltage sind mittlerweile vorbei in der Zweitliga-Saison 2022/2023. Mit seiner Bilanz kann der Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern, objektiv betrachtet, sehr zufrieden sein. Zehn Punkte, damit hat man das erste Saisonziel, das Erreichen der so beliebten 40-Punkte-Marke, bereits zu einem Viertel erreicht. Schaut man aber etwas genauer auf die bisherigen Auftritte, dann relativiert sich diese positive Bilanz. Denn über die gesamten 90 Minuten dieser fünf Spiele wechselten sehr oft Licht und auch Schatten.

Schmaler Grat zwischen unterirdisch und überzeugend

Besonders eklatant, was den Schatten angeht, war hierbei die "Nicht-Leistung" in der ersten Hälfte im letzten Auswärtsspiel in Fürth. Wahrscheinlich wissen die Jungs von Trainer Dirk Schuster auch Tage danach noch nicht, warum es nur mit einem 0:1 Rückstand in die Kabine ging. Andererseits, und das zeichnet sowohl die Akteure als auch das Trainerteam aus, wurde der Schalter umgelegt, mit einigen personellen und taktischen Änderungen machte der FCK aus dem 0:1 ein 3:1.

Intercity, 747, oder doch nur Regionalbahn und Cessna?

Fakt ist, und das wiederholen die FCK-Verantwortlichen ja bereits seit dem Saisonstart Mitte Juli, sollen noch weitere Verstärkungen kommen. Vor allem, um das Tempospiel auf den Außenbahnen und die Flexibilität im Angriff zu verbessern. Ob diese tatsächlich die von Coach Dirk Schuster angekündigte "Jumbo 747" Qualität besitzen - abwarten. Zunächst wurde am Montag jedenfalls mit dem früheren Karlsruher Robin Bormuth ein weiterer Innenverteidiger verpflichtet. Der 26-Jährige wurde vom SC Paderborn ausgeliehen, wohin er erst im Sommer gewechselt war.

Kehrt er zurück zum FCK? Mittelfeldspieler Philipp Klement, hier im Trikot des VfB Stuttgart. IMAGO Imago/ Pressefoto Baumann

Kehrt Philipp Klement zurück?

Einer in den diversen Fußball-Foren heiß diskutierter Name zum Thema Neuzugänge ist Philipp Klement vom VfB Stuttgart. Der gebürtige Ludwigshafener spielte in der Jugend für den FCK, stand 2011 mit der A-Jugend sogar im Finale um die deutsche Meisterschaft (2:4 gegen den VfL Wolfsburg) - übrigens zusammen mit dem aktuellen FCK Kapitän Jean Zimmer. Nürnberg, Mainz und Paderborn waren dann seine weiteren Stationen. Beim VfB Stuttgart kam der 29-Jährige offensive Mittelfeldspieler in dieser Saison erst einmal in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz.

weitere Kandidaten: Aaron Opoku und Nicolai Rapp

Weitere potentielle Verhandlungspartner von FCK Geschäftsführer Thomas Hengen sind angeblich der Spielerberater des früheren Hoffenheimers Nicolai Rapp, aktuell bei Werder Bremen unter Vertrag, und der von Aaron Opoku. Der Flügelspieler vom Hamburger SV wurde allerdings vom Sportgericht des DFB unlängst wegen eines brutalen Foulspiels für fünf Spiele gesperrt - würde also frühestens am elften Spieltag zur Verfügung stehen. Dann geht es gegen Opokus aktuellen Arbeitgeber Hamburger SV.

Verstärkungen sind notwendig

Aber ganz egal, wen Thomas Hengen bis zum Transferschluss am 1. September noch aus dem Hut auf den Betzenberg zaubert. Auch wenn keine Boeing 747 dabei sein sollte - mehr Qualität, auch um den internen Konkurrenzkampf weiter anzufeuern, würde dem FCK gut tun. Denn ob der Schalter jedesmal so eindrucksvoll umgelegt werden kann wie beim 3:1 in Fürth, scheint äußerst fraglich.