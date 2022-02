FCK-Torwart-Legende Ronnie Hellström gestorben

per Mail teilen

Der 1. FC Kaiserslautern trauert um seinen früheren Torwart Ronnie Hellström. Der Schwede ist nach Angaben seines ersten Vereins Hammarby am Sonntag seinem Krebsleiden erlegen.

Hammarby trage Trauer, twitterte der schwedische Fußball-Erstligist am Sonntag. Der an Krebs erkrankte Hellström sei am Morgen im Kreise seiner Familie im Alter von 72 Jahren gestorben. Auch die schwedische Boulevardzeitung "Expressen" berichtete unter Berufung auf die Familie des ehemaligen Nationaltorhüters darüber.

Der 1. FC Kaiserslautern drückte am Sonntagnachmittag seine Trauer über den Tod des Torhüter aus. Über Twitter bedankte sich der Verein bei dem Schweden: "Du warst nicht nur ein außergewöhnlicher Torhüter, sondern hast vor allem als Mensch ganz tiefe Spuren in Kaiserslautern hinterlassen."

Unheilbar an Speiseröhrenkrebs erkrankt

Ende November hatte Hellström öffentlich gemacht, dass er unheilbar an Speiseröhrenkrebs erkrankt ist. "Ich hatte Schwierigkeiten, zu schlucken und die Nahrung bei mir zu behalten", sagte Hellström damals in einem Interview mit "Expressen": "Im Nachhinein hat man verstanden, dass das wegen des Krebs war."

266 Bundesliga-Spiele für den FCK

Hellström gilt als einer der besten Torhüter in der Geschichte Schwedens: 1974 wurde er mit den Skandinaviern, für die er 77 Länderspiele absolvierte, WM-Fünfter. 1971 und 1978 wurde er in seinem Heimatland zum Fußballer des Jahres gewählt. Von 1974 bis 1984 spielte Hellström für die Roten Teufel und kam in 266 Bundesliga-Spielen zum Einsatz. Er gilt als absolute Klub-Legende. Bis zu seinem Tod lebte Ronnie Hellström im südschwedischen Beddingestrand.