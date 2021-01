Keine Tore, keine Siege - so einfach ist Fußball. Wie schwer es sein kann, Treffer zu erzielen, weiß man beim 1. FC Kaiserslautern. Gegen Großaspach wollte der Ball einfach nicht rein. Dabei gibt es in Kaiserslautern so schöne Tore.

Nur, wenn der FCK wieder trifft, kann sich das Tor zur 2. Liga noch öffnen. Die vor der Winterpause nach 16 Punkten aus sechs Spielen aufgekommene Euphorie ist nach der Nullnummer gegen den Tabellenletzten Großaspach erstmal verflogen. Diese soll aber schnell wieder entfacht werden. Gleich am Samstag - beim Tabellenzweiten Ingolstadt. Der FCK hat jedenfalls keine Torschußpanik. FCK-Trainer Boris Schommers sagte: "Meine Mannschaft hat in diesem einen Spiel aus vielen guten Chancen jetzt einmal kein Tor geschossen, wo sie in den zehn Spielen vorher immer getroffen hat." Und wenn sie eines trainiert haben in dieser Woche, dann ist es: Tore schießen. Schommers will keine schweren Tore, keine schönen Tore. Am Samstag in Ingolstadt braucht Schommers einfach nur Tore, sonst bleibt das Tor nach oben auf Dauer verschlossen.