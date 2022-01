Terrence Boyd: Der Hoffnungsträger des 1. FC Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich in der 3. Liga auf Aufstiegskurs. Vor allem die Defensive glänzt und lässt kaum etwas zu. Ein echter Torjäger fehlt den Roten Teufeln indes. Deshalb verpflichtete der FCK jetzt Terrence Boyd - als großen Hoffnungsträger.

Die Zahlen sprechen beim 1. FC Kaiserslautern eine klare Sprache: Platz zwei, 39 Punkte aus 22 Spielen, nur 13 Gegentore - die mit Abstand beste Defensive der 3. Liga. In der Offensive sind 34 Treffer ein guter, aber kein Top-Wert. Diese 34 Tore verteilen sich auf 14 Schützen, was für die Unberechenbarkeit der Roten Teufel spricht. Das kann eine Stärke sein, doch klar ist auch: Ein echter Torjäger fehlt der Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen. Daniel Hanslik und Philipp Hercher haben je fünfmal eingenetzt und führen damit die interne Rangliste an.

Deshalb war seit Wochen klar: Der FCK hält in der Winter-Transferperiode die Augen nach einem neuen Stürmer auf. Einem, der in der 3. Liga Tore garantiert. Und der den Pfälzern im Rennen um den Aufstieg noch einmal einen Schub verleiht. Und genau diesen Spieler hoffen die Verantwortlichen nun in Terrence Boyd gefunden zu haben. Der 30-jährige US-Amerikaner, ein echter Sturmtank, weiß nämlich, wie es geht. In 85 Drittligaspielen hat Boyd 39 mal getroffen, dazu 17 Assists verbucht. Zudem sammelte er Erfahrung (und Tore) in der ersten österreichischen Bundesliga, in der Major League Soccer, in verschiedenen Regionalligen, ja selbst in der 2. Bundesliga und in der Bundesliga hatte er Einsatzzeiten - und Treffer.

Thomas Hengen erklärt die Boyd-Verpflichtung

Er kommt für eine Ablösesumme, die laut Medienberichten bei 400.000 Euro liegen soll, vom Halleschen FC nach Kaiserslautern. Das gaben die Pfälzer vor dem Heimspiel gegen Viktoria Berlin (2:0) bekannt. "In Terrence haben wir den Spielertyp Stoßstürmer bekommen, der unserem Offensivspiel weitere Optionen gibt", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen zu dem Transfer. "Als sich die Möglichkeit eines Wechsels eröffnet hat und klar war, dass eine solche Persönlichkeit, die auch charakterlich gut in unsere Truppe passt, auf dem Markt ist, mussten wir dem nachgehen."

Beim 2:0-Erfolg seiner neuen Mannschaft durfte Boyd noch nicht mitwirken, am Tag danach stand er indes SWR Sport Rede und Antwort und zeigte, wie sehr er für seine neue Aufgabe brennt. "Der Wechsel war eine schwere Geburt, es wurde hart verhandelt. Ich bin sehr erleichtert und froh, dass ich hier bin. Schade, dass es gegen Viktoria Berlin noch nicht geklappt hat, aber die Jungs haben es ja gut gemacht", sagte er er im Gespräch mit SWR-Sportreporter Bernd Schmitt.

Boyd: "Für mich war klar, dass ich diese Chance gerne nutzen wollte"

Er habe schon lange Kontakt mit den Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern gehabt, so Boyd weiter. "Seit Sommer 2020. Damals wollte Halle mich nicht verkaufen, das habe ich dann auch respektiert. Jetzt gab es irgendwann wieder Kontakt. Für mich war klar, dass ich diese Chance gerne nutzen wollte." Weil: "Ich habe diesen Klub seit vielen Jahren auf dem Schirm. Er hat eine enorme Strahlkraft und ein enormes Potenzial. Das ist ein schlafender Riese mit diesen ganzen verrückten Fans. Von daher ist es eine Ehre, dass ich für so einen historisch großen Klub auflaufen darf."

"Eine bekloppte Liga"

Das Ziel sei klar, so Boyd: Der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Und dazu will er seinen Teil beitragen. Er werde aber "mit Demut an die Sache herangehen. Die 3. Liga ist eine bekloppte Liga. Das ist aller sehr, sehr eng". Fakt sei aber: "Wir gehören zu den Topteams. Der Klub ist aktuell nicht da, wo er hingehört. Das müssen wir uns aber erstmal erarbeiten."

"Fresse halten und arbeiten"

Deshalb sei das Rezept für die kommenden Wochen und Monate klar: "Fresse halten, draußen auf dem Platz arbeiten und dann erkämpfen und verdienen wir uns den Respekt zurück." Und dann, so Boyd weiter, kämen auch die nötigen Punkte dazu, um die Ziele des FCK zu erreichen. "Dann reicht es hoffentlich zu mehr - und auch zu nachhaltigem Erfolg."

TV-Tipp Mehr zum Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Viktoria Berlin und dem Höhenflug der Roten Teufel gibt es am Sonntagabend bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Studiogäste sind die Ex-FCK-Profis Bernhard Winkler und Axel Roos.

Sprich: nichts anderes als die Etablierung des 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga - wo der Traditionsklub Boyds Meinung nach auch hingehört. Das muss nach Meinung des Neuzugangs das Mindestziel sein, denn: "Ich will nicht gleich wieder durchgereicht werden. Ich möchte langfristigen Erfolg." Und damit passt Boyd gut zum FCK - denn nach Jahren der Dürre dürsten am Betzenberg alle nach Höherem.