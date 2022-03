Terrence Boyd: Wie ich einmal Andrea Pirlo umgehauen habe

Der Stürmer des FCK trat vor Jahren für die US-Nationalmannschaft an. Und dabei eines seiner großen Idole um.

Im Februar 2012 spielte Terrence Boyd für Borussia Dortmund. Allerdings nicht für die damals von Jürgen Klopp trainierte Bundesligamannschaft, sondern für die zweite Garnitur. Die kickte, Übungsleiter war damals Boyds Landsmann David Wagner, in der viertklassigen Regionalliga West. Wenige Tage vor der Auswärtspartie in Idar Oberstein meldete sich auf einmal der US Verband: "Das war sehr surreal. Es war Matthias Hamann, der Bruder von Didi, der damals als Scout für die USA angestellt war. Er sagte mir, du kannst schon einmal italienisch lernen, weil du bist in Italien mit dabei'. Ich hab ihm gesagt, "ich spiele Regionalliga West und am Samstag in Idar Oberstein, was soll ich da in Italien".

Terrence Boyd 2012 im Trikot von Borussia Dortmund II in der Regionalliga West imago images Terrence Boyd 2012 im Trikot von Borussia Dortmund II in der Regionalliga West

Von Idar Oberstein nach Genua

In Idar Oberstein spielte Terrence Boyd am 26. Februar 2012 tatsächlich – und gewann mit Borussia Dortmund II mit 1:0. Danach ging alles sehr schnell: "Matthias Hamann brachte mich dann zum Flughafen, in Mailand wartete ein Chauffeur, der mich nach Genua fuhr". Boyd kam sich vor wie in einem "ganz falschen Film". Doch das Ganze war real. Am Abend des 29. Februar 2012 lief die 79. Minute, die USA führten nach einem Treffer von Clint Dempsey mit 1:0. US-Coach Jürgen Klinsmann gab das Zeichen, und Terrence Boyd feierte sein Debüt in der A-Nationalmannschaft der USA.

Erst einmal Piro umgehauen

An seine erste Aktion erinnert sich der Stürmer auch heute noch ganz genau: "Das war krank, erste Aktion, erst einmal Andrea Pirlo umgehauen. Der lag dann da genervt auf dem Boden und guckte hoch." Was Terrence Boyd wahrscheinlich noch mehr erschreckte, denn sofort kam die Entschuldigung. "I'm so sorry, I'm a big fan", waren die Worte des Debütanten an die italienische Fußball Legende Andrea Pirlo. Nach den ersten Minuten im Nationaldress ging es dann nach dem Schluspfiff zum Trikottausch – auch das eine kuriose Situation: "Ich wusste nicht, dass man zwei Trikots hat. Einem Spieler, der mich fragte, dem sagte ich 'nein, das ist mein erstes Spiel, das Trikot geht mit nach Hause zur Familie.'" Später klappte es dann doch noch mit dem Tausch, Terrence Boyd schnappte sich das Leibchen von Giorgio Chiellini.

Nach diesem Erlebnis in Genua folgten noch 13 weitere Länderspiele, das letzte im Oktober 2016. Bitter für Boyd, dass er zwischenzeitlich wegen eines Kreuzbandrisses lange pausieren musste. Im Verein ging es für den gebürtigen Bremer damals von Dortmund nach Österreich, zu Rapid Wien. Danach zurück nach Deutschland: RB Leipzig, Darmstadt 98, hier kam Boyd auch 7 Mal in der Bundesliga zum Einsatz, ein kurzer Ausflug nach Kanada zum FC Toronto und, wieder in Deutschland, Hallescher FC hießen die weiteren Stationen. Und jetzt, mit 31 Jahren, hat sich mit dem Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern ein Traum erfüllt. Für die Roten Teufel wollte Terrence Boyd immer schon einmal auflaufen. Und vielleicht klappt ja jetzt mit ihm auch der langersehnte Aufstieg zurück in die zweite Liga: "Wir sind Tabellenzweiter, ist ja klar, dass du dich damit beschäftigst. Aber da sind noch einige Teams, die das selbe wollen. Wir gucken, dass wir jetzt in jedem Spiel alles rausfeuern, und wohin die Reise geht, werden wir dann sehen.