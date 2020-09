Kurz vor Anpfiff: So geht der FCK in die Saison

In der vergangenen Saison war das Ziel beim 1. FC Kaiserslautern klar formuliert: Aufstieg. Dann kam alles anders. Trainerwechsel, finanzielle Turbulenzen und eine Spielzeit mit Höhen und Tiefen. Am Ende stand der Klassenerhalt. Jetzt will der FCK erstmal nur "oben mitspielen".