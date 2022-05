Dirk Schuster: der Aufstiegstrainer

Dirk Schuster hat den 1. FC Kaiserslautern erst vor der Relegation übernommen, die Mannschaft dann aber in die 2. Bundesliga geführt. Das ist kein Zufall. Denn: Schuster kann Aufstieg.

Geschichten, in denen das Wort Aufstieg in Zusammenhang mit Dirk Schuster vorkommt, gibt es viele. Nicht alle sind besonders, manche aber werden sich von all denen, die dabei waren, noch Jahre später erzählt. Etwa die von der Aufstiegsfeier mit Darmstadt 98 2015. Schuster hatte mit den Lilien gerade den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht und präsentierte sich nun mit einer Truppe aus Fußballern, die alle solide kickten, aber vor allem im Verbund stark waren, auf einer Bühne den Darmstädter Fans. Er trug einen blauen Strohhut mit Lilien-Krempe und eine Sonnenbrille. Auf die Frage nach der Länge des Schlafs in der vorangegangenen Nacht antwortete Schuster: "Keine Ahnung, ich war voll gestern Abend."

Klar und schnörkellos

Die Auskunft, so wahrheitsgetreu wie legendär. Aber auch ein Moment, der zeigt, was die Stärken von Dirk Schuster sind. Stärken, die dieser Tage in Kaiserslautern erneut zum Tragen kommen. Schuster ist authentisch, klar, schnörkellos – und das auf und abseits des Spielfeldes. Zu sehen etwa rund um das Relegationsrückspiel des FCK in Dresden.

Als die Partie in der Nachspielzeit unterbrochen werden muss, weil Dynamo-Anhänger mit pyromanischen Zügen Raketen und Feuerwerkskörper auf den Rasen schießen, sich die ersten FCK-Spieler in den Armen liegen, weil sie wissen, dass beim Stand von 2:0 binnen weniger Minuten kaum mehr etwas schiefgehen kann, reißt Schuster seine Augen weit auf. Er greift sich mit beiden Fingern an die Schläfen und versucht, sein Team noch einmal daran zu erinnern, wie sie die Relegation zu Ende bringen sollen: mit Köpfchen.

"You’ll never walk alone"

Schuster kann Fokus. Und Schuster kann feiern. Nach dem Sieg in Dresden verspricht er seinen Spielern, schon im Bus "die Kuh fliegen" zu lassen. Das machen sie. Mit ihrem Trainer. In der Kabine, an diversen Tankstellen und im Bus. Da läuft später die Hymne all jener, die ihr Herz an den Fußball verloren haben. "You’ll never walk alone". Eine Zeile, die das Motto jeder Elf sein könnte, die Schuster trainiert.

Er will keine Individualisten auf dem Platz, sondern eine Gemeinschaft, die weiter reicht als vom Schlussmann bis in die Sturmspitze. "Wir brauchen jeden einzelnen Spieler. Und von jedem einzelnen die Bereitschaft", hatte er bereits bei der Antrittspressekonferenz auf dem Betzenberg gesagt. "Wir sind der Underdog, wir können doch gar nichts verlieren."

Darmstadt, Demut, Kaiserslautern

Die Rolle des Underdogs, sie liegt dem Coach. Und auch das ist eine Stärke – jene Rolle, die bisweilen auch mit Enttäuschung, mit Rückschlägen – wie etwa in Kaiserslautern – verbunden ist, umzumünzen in positive Emotionen, in Zusammenhalt und Willen. "Viele Mannschaften, nämlich genau 17, würden mit uns tauschen wollen", hat er dem Team vor der Relegation gesagt. "Dafür sind wir Fußballer gewesen, und Trainer geworden."

Für solche Momente, für Endspiele und Aufstiege. Das weiß Schuster. Und er ist, auch weil in den vergangenen Jahren eben nicht jede berufliche Station Darmstadt oder Kaiserslautern war, demütig. Im Moment des Erfolgs erinnert er daran, dass sich das Team durch die Saison "gearbeitet" hat, nicht mit ihm, sondern mit Marco Antwerpen an der Seitenlinie. Dass der Ex-Coach den Weg geebnet, und Schuster ihn mit dem Team zu Ende gegangen ist.

Bei der Aufstiegsfeier in Kaiserslautern hat der Coach am Mittwoch keinen Strohhut getragen, die Sonnenbrille aber durfte, wie einst in Darmstadt, nicht fehlen. Und auch von dieser Party dürfte es wieder Geschichten geben, in denen die Worte Aufstieg und Dirk Schuster vorkommen. Vielleicht sind es nicht die letzten.