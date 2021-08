Endlich wieder raus aus der 3. Liga - dieses Ziel hatte sich der 1. FC Kaiserslautern eigentlich vor dem Saisonstart vorgenommen. Doch nach nur drei Spieltagen ist bereits wieder Ernüchterung eingekehrt auf und rund um den Betzenberg. Der Druck auf alle Beteiligten wächst schon wieder, findet SWR-Sportredakteur Stefan Kersthold.

Vorab die einzig positive Nachricht vom ansonsten desolaten FCK-Wochenende mit der 0:4-Pleite bei Aufsteiger Viktoria Berlin. Die kommt von Felix Götze: "Danke für die vielen Genesungswünsche, mir geht es soweit gut", schrieb der Mittelfeldspieler, der sich immer noch in einer Berliner Klinik befindet, nach dem Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Marvin Senger. Bei Götze wurde ein Haarriss im Schädel diagnostiziert. Den Genesungswünschen schließen wir uns an.

Sportliches Déjà Vu

Rein sportlich kann man den Roten Teufeln nur wünschen, dass sie möglichst schnell in die Spur kommen. Schon jetzt fällt mir zum Saisonstart spontan der Spruch aus dem Silvesterklassiker "Dinner for One" ein: "Same procedere as last year?", heißt da die Standardfrage von Butler James. "Same procedure as every year" lautet die Antwort. Und tatsächlich erinnert der Saisonstart stark an den vor einem Jahr. Auch damals stand der FCK nach drei Spieltagen mit nur einem Zähler auf dem vorletzten Tabellenplatz und war, auch hier eine Parallele, unglücklich nach guter Leistung im DFB-Pokal ausgeschieden. Kleiner Unterschied, sowohl in der Liga als auch im Pokal wurden Treffer erzielt.

Kopflos, torlos, harmlos

Schon der durchaus engagierte und vor allem kämpferisch überzeugende Auftritt im Pokal gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach machte deutlich, wo es aktuell am meisten klemmt - in der Offensive. Die wenigen Chancen wurden und werden auch in der Liga nicht genutzt. Wenn dann, wie jetzt beim Aufsteiger Viktoria Berlin, auch noch zahlreiche Abstimmungsprobleme in der Abwehr und gravierende individuelle Fehler im Aufbauspiel dazukommen, lässt sich in der 3. Liga kein Spiel gewinnen.

Harte Woche steht bevor

Viel Arbeit also für Trainer Marco Antwerpen, dem man nur wünschen kann, dass er seine Jungs möglichst schnell wieder auf Kurs bringt. Denn obwohl er die Wende in der vergangenen Saison, damals nach der Niederlage in Magdeburg, schon einmal geschafft hat, weiß auch er, dass er und seine Mannschaft möglichst rasch liefern müssen. Denn die Stimmung bei den Fans ändert sich ähnlich schnell wie die Luft auf dem Kaiserslauterer Betzenberg dünner wird.