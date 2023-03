Der FCK will wieder zum Partycrasher werden

Das 0:2 des FCK in Darmstadt war bereits die vierte Auswärtsniederlage nacheinander ohne eigenes Tor. Jetzt erlebt der Aufsteiger gerade eine schwierige Phase. SWR Sport hat mit Marlon Ritter und Nicolai Rapp über die aktuelle Situation gesprochen.

In der Hinrunde hat der FCK in der zweiten Liga für so manche Überraschung gesorgt. Mit Glück allein erreicht man im Fußball auf längere Sicht wenig, aber fehlendes Glück kann schon die Ursache für eine Durststrecke sein, wie sie der FCK gerade erlebt. "Ja, ich glaube in der Hinrunde hatten wir ein bisschen mehr Spielglück, haben auch Spiele gewonnen, wo man am Ende sagt, ok, eigentlich hätten wir nicht als Sieger vom Platz gehen müssen", muss auch Marlon Ritter zugeben. Mit nur vier Punkten aus den letzten sechs Spielen ist dem FCK der "Flow" etwas verloren gegangen, der ihn davor durch die Saison getragen hat.

Nimbus des Aufsteigers ist weg

Dramatisch ist die Situation im Moment natürlich nicht. Mit dem Abstieg wird der FCK nichts mehr zu tun haben in dieser Saison, aber oben mitmischen wird er so auch nicht mehr. Man könnte auch sagen, jetzt ist der FCK erst richtig in der zweiten Liga angekommen. Der Nimbus des Neulings ist weg. "Die Mannschaften haben sich ein bisschen mehr auf uns eingestellt, wir sind nicht mehr der kleine Aufsteiger, wie es am Anfang war, wo man eben vorbeifährt und sagt die packen wir eben in die Tasche und dann fahren wir wieder nachhause", hat Ritter festgestellt. Überraschungseffekte sind deshalb jetzt schwieriger zu realisieren.

Stimmung darf nicht kippen

Auch wenn diese Saison noch längst nicht vorbei ist, neun Spieltage kommen schließlich noch, so geht es für den FCK jetzt trotzdem schon darum, sich für die nächste Saison gut aufzustellen. Und da wäre eine anhaltende Negativserie in der laufenden Spielzeit kontraproduktiv. "Ich glaube, es geht jetzt einfach darum, wieder zurückzukommen in die Spur, wieder Punkte zu sammeln und einfach für die nächste Saison etwas aufzubauen, uns weiterzuentwickeln und dann nächste Saison wieder eine gute Saison zu spielen", sagt Nicolai Rapp. Die gute Stimmung am Betzenberg soll also nicht kippen und ist die Voraussetzung auch für eine erfolgreiche zweite Saison in der zweiten Liga.

Nach der Länderspielpause wieder Schalter umlegen

Und Gelegenheiten, um noch ein paar Ausrufezeichen zu setzen gibt es noch genügend. Nach der Länderspielpause kommt der 1. FC Heidenheim auf den Betzenberg. Ein Klub, der schon lange an die Tür zur ersten Liga klopft und dieses Jahr endlich Einlass finden möchte. Aber gerade das stachelt den Ehrgeiz von Nicolai Rapp an, der gerne wieder mal der Partycrasher sein möchte. "Wir haben die Mannschaft, um jeden in der zweiten Liga zu besiegen. Aber dazu müssen wir 100 Prozent Leistung auf den Platz bekommen, dann können wir das schaffen", ist Rapp überzeugt.

Vor dem letzten Saisonviertel hat der FCK sein wichtiges Ziel, den Klassenerhalt, schon (so gut wie) in der Tasche. Jetzt braucht es neue Herausforderungen, um die Saison erfolgreich zu Ende zu bringen. Partycrasher wäre doch eine Rolle, die dem FCK in den nächsten Wochen vielleicht ganz gut gefallen könnte.