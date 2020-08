Der 1. FC Kaiserslautern hat sich zum Gewinn des Südwest-Pokals gezittert und damit den erwarteten Einzug in den DFB-Pokal geschafft. Der Fußball-Drittligist setzte sich am Samstag in Pirmasens im Finale gegen den Fünftligisten Alemannia Waldalgesheim nach 120 torlosen Minuten erst im Elfmeterschießen mit 5:3 durch. mehr...