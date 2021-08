Wieder einmal hat der 1. FC Kaiserslautern den Saisonstart verpatzt. Mit nur einem Punkt und ohne eigenen Treffer grüßen die Roten Teufel nach dem dritten Spieltag aus dem Tabellenkeller. Wir sprechen darüber im SWR Sport Podcast "Nur der FCK" mit dem Journalisten Eric Scherer.

Wenn man, wie Eric Scherer, in den 1960er und 1970er Jahren in Landstuhl aufwächst und sich nur halbwegs für Fußball interessiert hat – und damals gab es für die Jungs tatsächlich nur begrenzte Alternativen – dann wurde man ganz automatisch FCK-Fan. "In meiner Generation hat noch jeder Fußball gespielt, egal wie gut, egal ob auf dem Bolzplatz oder im Verein", erzählt Scherer im SWR Sport Podcast "Nur der FCK". Und wenn es um Fußball in der Westpfalz geht, fügt der 59-Jährige an, "dann gibt es nur den FCK".

Wohnhaft in Mainz, den FCK im Herzen

Und diese Verbundenheit zu den Roten Teufeln hält bis heute an. Daran hat auch der räumliche Umzug in die Landeshauptstadt nach Mainz nichts geändert. "Man bleibt immer FCKler", sagt Scherer. "Der damalige Oberbürgermeister Beutel hat zwar einmal den Versuch einer Konvertierung gestartet, ist aber gescheitert und hat dies damals auch verstanden." Was Scherer aber nicht daran hindert, sich ab und zu auch Spiele des 1. FSV Mainz 05 anzuschauen: "Ich bin seit 13 Jahren mit einer Frau zusammen, die gerne auch in Mainz ins Stadion geht. Und da ich ein anständiger Mann sein will, gehe ich da auch schon einmal mit."

Die Leiden als Fan und Journalist

In erster Linie aber beschäftigt sich Eric Scherer mit dem 1. FC Kaiserslautern. Ob als Buchautor, neben einer FCK-Fußballfibel (Fans schreiben für Fans) und dem Betze-Tagebuch 2020/21 (Lichtjahre vom deutschen Spitzenfußball entfernt), schreibt er unter anderem auch für das Forum "Der Betze brennt". Was in den vergangenen Wochen wieder einmal sehr schwer fällt.

Beispielsweise nach dem schwachen Auftritt beim 0:4 bei Aufsteiger Viktoria Berlin: "Da habe ich mich schon gefragt, was willst du darüber eigentlich noch schreiben?" Es sind dann doch wieder über 200 Zeilen geworden, auch deshalb, weil es immer weitergehen muss. "Wenn wir nur über das Spiel bei Viktoria Berlin reden, werden wir nichts Gutes finden. Man muss die vier Spiele als Ganzes sehen - und da wurde nicht nur planlos gekickt." Fakt ist aber auch, dass der FCK mit nur einem Zähler ohne eigenen Treffer nach drei Ligaspielen auf dem vorletzten Tabellenplatz der 3. Liga steht.

Wo ist die Mentalität geblieben?

Wenn es im Sport nicht läuft, wird häufig auf den Kopf verwiesen. Von mangelnder Einstellung und Motivation und auch von fehlender Mentalität ist dann oft die Rede. Diese aber möchte Eric Scherer den FCK-Akteuren trotz des Fehlstarts nicht absprechen: "Es ist nicht so, dass keine Mentalität vorhanden ist. Die Spieler haben das schon alle drauf. Die Frage im Moment lautet eher, wo ist die Mentalität hin? Da rätseln wir alle."

Dass der aktuelle Trainer Marco Antwerpen nach wie vor der Richtige ist, um den FCK heraus aus der Krise zu führen, davon ist Scherer überzeugt. Und so – Achtung Fußballfloskel – stirbt die Hoffnung auch in diesen erneut schwierigen Zeiten bekanntlich zuletzt. Auch wenn es bereits am Samstag weiter geht auf dem Betzenberg mit dem Heimspiel gegen 1860 München (ab 14:00 Uhr live im SWR Fernsehen und im Livestream). Mit Blick auf die bevorstehende Partie sagt Eric Scherer: "Ich will jetzt nicht euphorisch werden, es muss aber auch nicht die Abfuhr geben, mit der jeder rechnet. Ich tippe einmal auf ein 1:1."