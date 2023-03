FCK-Spieler Philipp Klement möchte noch einmal in die Bundesliga

Im Sommer wechselte Philipp Klement vom VfB Stuttgart zum 1. FC Kaiserslautern. Im Gespräch mit SWR Sport spricht der 30-Jährige über seine Pfälzer Heimat und die Roten Teufel.

Gleich zwei Niederlagen erlebte Philipp Klement am vergangenen Wochenende. Zunächst verlor sein aktueller Klub, der 1. FC Kaiserslautern, am Freitagabend mit 0:2 bei Mitaufsteiger 1. FC Magdeburg. Am Samstag war der gebürtige Ludwigshafener dann Zuschauer in Stuttgart, bei der knappen 1:2 Niederlage seines früheren Arbeitgebers VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Den Auftritt seines FCK und auch seine eigene Leistung in Magdeburg bewertete Klement am Sonntag Abend bei SWR Sport sehr kritisch: "Wir hatten uns viel vorgenommen. Davon hat man dann aber relativ wenig gesehen. Es war im Großen und Ganzen schon eine verdiente Niederlage."

Immer noch gute Kontakte zum VfB Stuttgart

Einen Tag später war Philipp Klement dann in der Stuttgarter Arena bei seinen früheren Jungs vom VfB zu Gast. Die sind mittlerweile im Abstiegskampf der Bundesliga angekommen, verpassten trotz einem guten Auftritt gegen den FC Bayern München die Überraschung und blieben ohne Punkte. „Es ist schon noch eine Verbundenheit mit dem VfB da. Ich habe die Vorbereitung im Sommer noch mit der Mannschaft gemacht. Ich kenne also auch noch viele Spieler und das Team um die Mannschaft herum. Ich habe einige getroffen und dann auch gemerkt, dass viele unter der Situation leiden. Da fühlt man dann schon auch mit.“

Keine Abstiegssorgen mit dem FCK

Der 1. FC Kaiserslautern, für den Philipp Klement bereits in der Jugend spielte, hat aktuell keine Abstiegssorgen - auch wenn das Ziel von 40 Punkten durch die Niederlage in Magdeburg vorerst verfehlt wurde. "Das sind ja Luxusprobleme, die wir im Moment haben. Wir sind Aufsteiger und hatten ein paar schwere Jahre", sagt der 30-Jährige, fügt aber an: "Wenn wir die Saison jetzt mit 40 Punkten abschließen, wären wir auch nicht zufrieden, deshalb dürfen es gerne noch ein paar mehr sein."

Gerne noch einmal Bundesliga

26 Bundesligaspiele stehen in der Vita von Philipp Klement, 24 für den VfB Stuttgart und 2, in der Saison 2015/16, für den FSV Mainz 05. Auch hier darf es gerne noch etwas mehr sein. "Ich würde sehr gerne nochmal Bundesliga spielen. Ich glaube, das ist der Wunsch alle Fußballer. Ich habe jetzt schon auch ein paar Spiele gemacht, das waren aber zum Großteil Spiele ohne Zuschauer. Deswegen ist das schon ein Traum von mir, nochmal Bundesliga spielen zu können – gerade auch mit dem FCK wäre das schon eine runde Sache.“